A spasso per Rapallo con un manganello, aggredisce i poliziotti e ne morde uno

Rapallo. Un uomo di 42 anni è stato arrestato con le accuse di resistenza, minacce, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere per avere aggredito alcuni poliziotti con un manganello.

È successo martedì sera a Rapallo, dove gli agenti del commissariato sono intervenuti dopo alcune chiamate che segnalavano la presenza di un uomo ubriaco che brandiva un bastone di ferro nel centro storico.

Immediatamente individuato l’uomo in viale Mazzini, gli agenti hanno proceduto alla perquisizione trovandogli in tasca un manganello telescopico, subito sequestrato. Accompagnato all’auto di servizio l’uomo ha dato un calcio alla portiera, danneggiandola. Anche negli uffici del commissariato ha proseguito minacciando di morte gli operatori. Portato in ospedale a causa della forte alterazione psicofisica, il 42enne ha insultato anche i sanitari, per poi aggredire a calci e morsi un agente.

Al termine degli accertamenti sanitari, l’uomo è stato condotto alle camere di sicurezza della questura di Genova in attesa del rito direttissimo.