Rapallo, il consigliere Carannante accusa: “La Tari aumenterà”

Rapallo. Polemica a Rapallo, dove il consigliere di opposizione Andrea Carannante, capogruppo di Libera Rapallo – Unione Popolare, in una nota sostiene di aver avuto ragione quando qualche mese fa aveva denunciato pubblicamente che la Tari sarebbe aumentata. La risposta dell’Amministrazione fu: “Nessun aumento”.

Il consigliere, però, oggi rilancia: “Non servono più dichiarazioni o polemiche. Parlano gli atti ufficiali. Il Piano economico finanziario Tari 2025 prevedeva un gettito complessivo di 7.359.442 euro. Il nuovo Pef 2026, porta il gettito a 7.700.077 euro. Significa 340.635 euro in più, pari a un incremento di circa il 4,63%. Questi numeri non li scrive l’opposizione. Li scrive l’Amministrazione nei propri documenti ufficiali”.

Carannante accusa: “Eppure, quando mesi fa denunciavo che la Tari sarebbe aumentata, venivo smentito e accusato di fare allarmismo. Oggi scopriamo che non era allarmismo: era semplicemente una lettura attenta degli atti. Ancora una volta emerge il vero volto del partito delle tasse. Prima si negano i problemi, poi si rassicurano i cittadini e, infine, si presenta il conto. Questo aumento, inoltre, arriva dopo la scelta politica di spostare 200.000 euro dal servizio rifiuti ad altre voci di bilancio, decisione che avevo contestato fin dall’inizio perché avrebbe inevitabilmente avuto conseguenze sulla Tari. Qualcuno dovrebbe spiegare ai rapallesi perché a marzo si parlava di “nessun aumento” e oggi gli stessi documenti del Comune certificano un incremento del gettito di oltre 340 mila euro”.

Ancora una volta non è l’opposizione a smentire l’Amministrazione: sono i suoi stessi atti. E contro i numeri non c’è propaganda che tenga.