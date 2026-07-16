Risse, aggressioni e pregiudicati: chiuso per un mese bar di Rapallo

Rapallo. La questora di Genova ha chiuso per un mese un bar in via Galvani, a Rapallo, sulla base dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza.

All’interno del bar, lo scorso 31 maggio, si era verificata una lite tra due clienti sfociata in una violenta aggressione in strada. Un giovane cittadino tunisino era stato colpito con un calcio in pieno volto da un cittadino marocchino, riportando una prognosi di 27 giorni. Gli accertamenti svolti avevano fatto emergere ritardi nella richiesta di soccorso.

Il provvedimento è stato notificato mercoledì pomeriggio, dopo numerosi esposti dei cittadini e dopo i controlli della polizia che hanno confermato che molti clienti abituali erano stati denunciati per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di armi e stupefacenti, oltre che per incendio, danneggiamento e rapine in ambito di bande giovanili.

Il locale era già stato chiuso nell’agosto 2024 per 7 giorni.