Rally della Lanterna, tutte le modifiche alle linee Amt dal 10 al 12 luglio

Genova. Da venerdì 10 a domenica 12 luglio le linee urbane 480 e 482 e le provinciali 725, 726, 925, 926 e 927 modificano i percorsi bus per consentire lo svolgimento del 42esimo Rally della Lanterna. Qui tutte le modifiche alla viabilità.
In particolare, a seguito dell’interdizione al transito veicolare di via De Prà, da inizio servizio di venerdì 10 luglio e fino alle ore 22.00 di domenica 12 luglio, le linee 480 e 482 modificano il percorso con le seguenti modalità.
- Direzione Thaon di Revel: i bus, giunti in piazzale Marassi, proseguono via Angeli del Fango, via Bobbio, via Canevari dove riprenderanno percorso regolare.
- Direzione Sant’Eusebio: i bus, giunti al termine di via Moresco, proseguono per via Monnet, via Bobbio, ponte Campanella, lungo Bisagno Istria, dove riprendono regolare percorso.
Nella giornata di domenica 12 luglio le linee provinciali 725, 726, 925, 926 e 927 subiscono le seguenti modifiche al servizio:
- Linea 725
Dalle ore 09.00 alle ore 19.00, in entrambe le direzioni, i bus effettuano linea diretta via SS45 Galleria di Sottocolle, dove avvengono le coincidenze con la linea 726.
- Linea 726
Il capolinea di Buffalora è anticipato al Giro del Bosco. Inoltre, dalle ore 09.00 alle ore 19.00 i bus effettuano, in entrambe le direzioni, linea diretta via SS45 Galleria di Sottocolle, dove avvengono le coincidenze con la linea 725.
- Linee 925 e 926
I bus effettuano le partenze da Torriglia centro proseguendo per via Matteotti, via Provvidenza, via Mario Costa, via Giuseppe Rosciano, SS45 Galleria Madonna di Montebruno per poi riprendere il regolare percorso. Analogo percorso inverso.
- Linea 927
Regolari le corse per località Caprile. Le corse per le località Rondanina, Caffarena e Propata sono soppresse.
Zona Sant’Eusebio
Sabato 11 luglio, le linea integrativa I15 (Doria – Sant’Eusebio) sarà limitata sul percorso Doria – Montelungo con le seguenti modalità.
- Direzione Sant’Eusebio: i bus, giunti alla fermata Montelungo 3 (cod. fermata 2287) invertono la marcia ed effettuano capolinea provvisorio sulla fermata Montelungo 8 (cod. fermata 2272).
- Direzione Doria: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio Montelungo 8 (cod. fermata 2272), riprendono regolare percorso.
Le partenze dal capolinea provvisorio di Montelungo 8 saranno posticipate di 8 minuti.