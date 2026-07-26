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Raffica di incidenti e rientro anticipato, domenica di disagi sulle autostrade della Liguria

La situazione più critica in A10 nel Savonese, ma diverse code hanno interessato anche il nodo di Genova

Generico luglio 2026

Genova. Domenica di disagi sulle autostrade della Liguria tra il traffico dei rientri, anticipati probabilmente dall’allerta meteo, e alcuni incidenti che hanno complicato ulteriormente i flussi veicolari.

La situazione più critica in A10, dove un incidente avvenuto all’altezza di Boissano intorno alle 11.30 ha causato la chiusura del tratto compreso tra Albenga e Borghetto Santo Spirito verso Genova e 5 chilometri di coda fino a Pietra Ligure. Un altro incidente più a ponente ha causato un chilometro di coda tra Andora e Albenga, sempre verso il capoluogo ligure.

In A12 altro incidente nel primo pomeriggio, nel tratto tra Recco e Rapallo in direzione levante, con un’auto coinvolta. Un uomo di 30 anni è stato accompagnato in codice giallo all’ospedale di Lavagna. Nel primo pomeriggio un altro scontro al casello di Rapallo: anche in questo caso codice giallo per Lavagna.

Nel nodo genovese le code si registrano soprattutto tra la A10 e la A26 dove si è verificato un ulteriore incidente poco dopo le 15.00 nel tratto tra Voltri e Masone, con un automobilista ventenne ferito in modo non grave. Le ripercussioni si sommano a quelle causate dal traffico intenso: come sempre il punto più congestionato è l’allacciamento tra le due autostrade in direzione nord.

 

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