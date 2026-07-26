Raffica di incidenti e rientro anticipato, domenica di disagi sulle autostrade della Liguria

Genova. Domenica di disagi sulle autostrade della Liguria tra il traffico dei rientri, anticipati probabilmente dall’allerta meteo, e alcuni incidenti che hanno complicato ulteriormente i flussi veicolari.

La situazione più critica in A10, dove un incidente avvenuto all’altezza di Boissano intorno alle 11.30 ha causato la chiusura del tratto compreso tra Albenga e Borghetto Santo Spirito verso Genova e 5 chilometri di coda fino a Pietra Ligure. Un altro incidente più a ponente ha causato un chilometro di coda tra Andora e Albenga, sempre verso il capoluogo ligure.

In A12 altro incidente nel primo pomeriggio, nel tratto tra Recco e Rapallo in direzione levante, con un’auto coinvolta. Un uomo di 30 anni è stato accompagnato in codice giallo all’ospedale di Lavagna. Nel primo pomeriggio un altro scontro al casello di Rapallo: anche in questo caso codice giallo per Lavagna.

Nel nodo genovese le code si registrano soprattutto tra la A10 e la A26 dove si è verificato un ulteriore incidente poco dopo le 15.00 nel tratto tra Voltri e Masone, con un automobilista ventenne ferito in modo non grave. Le ripercussioni si sommano a quelle causate dal traffico intenso: come sempre il punto più congestionato è l’allacciamento tra le due autostrade in direzione nord.