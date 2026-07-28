La genovese Raffaella Griggi è la nuova conduttrice di ‘Chi l’ha visto?’

Genova. Una genovese alla guida di uno dei programmi più famosi e longevi della tv pubblica: Raffaella Griggi sarà la nuova conduttrice di Chi l’ha visto, di cui è stata per lungo tempo inviata, raccogliendo il testimone di Federica Sciarelli.

Ad annunciarlo, dopo giorni di indiscrezioni, è stata proprio la Rai, confermando la nuova guida dello storico programma di Rai 3 che si occupa di persone scomparse.

“La scelta di Raffaella Griggi nasce nella piena continuità con la storia e i valori di Chi l’ha visto? – si legge in una nota ufficiale Paolo Corsini, direttore approfondimento Rai – La sua esperienza maturata all’interno della redazione e come inviata della trasmissione, unita alla sua riconosciuta professionalità di giornalista Rai, rappresentano la migliore garanzia per accompagnare il programma in una nuova fase, nel solco del grande lavoro svolto da Federica Sciarelli, alla quale va il nostro più sincero ringraziamento per gli straordinari risultati conseguiti e per il servizio reso ai cittadini in tutti questi anni”.

Raffaella Griggi è nata a Genova, ha 53 anni e dal 2017 lavora come inviata nella redazione di Chi l’ha visto? dal 2017. In passato ha lavorato per Unomattina e La vita in diretta, per i canali di La7 e Sky Tg24, e a Genova per l’emittente Telenord e per l’edizione locale di Repubblica.