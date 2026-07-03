Radura della memoria, pulito dalle scritte il murale: il ripristino dopo gli imbrattamenti

Genova. Si sono conclusi oggi i lavori di ripristino del murale nella Radura della Memoria imbrattato lo scorso maggio. Il lavoro di ripristino è stato compiuto dall’artista genovese Lisù, del progetto Walk the Line, che aveva già collaborato alla creazione iniziale del murale, realizzato dal duo franco-spagnolo Dourone nel 2021.

“Ringraziamo Walk the Line e Lisù per la disponibilità a ripristinare il murale deturpato con un atto che non abbiamo esitato a definire incivile e indegno, oltre che oltraggioso – afferma la sindaca Silvia Salis – sostenere la realizzazione di questo un atto doveroso da parte della civica amministrazione. Gli spazi di ricordo e memoria devono essere vissuti, ma richiedono il massimo rispetto da parte di tutti. Speriamo di non dover più vedere episodi simili”.

“I lavori di ripristino del murale sono stati realizzati utilizzando gli stessi colori, la stessa tecnica, per rendere all’opera la sua originalità – ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici, Manutenzioni, Opere strategiche e infrastrutturali, Massimo Ferrante – Siamo lieti di poter restituire alla Radura della Memoria la dignità che merita”.