Quinto, il centro anziani La Rotonda chiede al Comune di annullare il bando per piazzale Rusca

Genova. Non si placa la polemica sulla gestione del locale associativo di piazzale Rusca a Quinto, dopo la vittoria del bando del Comune da parte della Compagnia delle Donne. Vittima dello “sfratto” è lo storico Centro Anziani La Rotonda, che dovrà lasciare l’immobile dopo cinquant’anni di attività. E, dopo la disponibilità della nuova associazione a ospitare chi frequentava la sede, chiede a Comune e Municipio di fare un passo indietro.

“Accogliamo con favore la disponibilità a collaborare con il Centro Anziani e la volontà di individuare una soluzione utile per il futuro della Rotonda di Quinto. Riteniamo però indispensabile fare alcune precisazioni – si legge in un comunicato -. Per noi la continuità storica di questo luogo, costruita in oltre cinquant’anni di attività, non può limitarsi all’ospitalità del Centro Anziani. Deve prevedere un ruolo centrale e riconosciuto dell’associazione che per mezzo secolo ha custodito, animato e tenuto vivo questo spazio, facendone un punto di riferimento per il quartiere”.

“Il bando, del quale attribuiamo la responsabilità al Municipio e non alla Compagnia delle Donne, ha purtroppo prodotto una frattura nella comunità – proseguono -. Una frattura tanto più dolorosa perché molti soci del Centro Anziani fanno parte anche della Compagnia delle Donne e, allo stesso tempo, molte socie della Compagnia delle Donne sono iscritte al nostro circolo. Una comunità che fino a ieri condivideva relazioni, attività e percorsi si è trovata improvvisamente divisa da una procedura competitiva”.

“Proprio per questo vogliamo raccogliere con convinzione l’apertura alla collaborazione espressa dalla Compagnia delle Donne. Il nostro obiettivo, però, non è proseguire sulla strada tracciata dal bando, bensì chiedere al Municipio e al Comune un significativo passo indietro. Proponiamo di ripartire attraverso una manifestazione pubblica di interesse e un percorso di coprogettazione che coinvolga il Centro Anziani, la Compagnia delle Donne, le altre realtà associative, gli abitanti del territorio e le istituzioni. È questo lo strumento che oggi viene utilizzato nelle esperienze più avanzate di amministrazione condivisa, perché consente di costruire insieme il progetto, anziché mettere le associazioni una contro l’altra”.

“Nel progetto che avevamo presentato – proseguono i soci – non cercavamo semplicemente soggetti che ci aiutassero nella gestione del circolo. Volevamo trasformare la Rotonda in un centro intergenerazionale e interculturale, capace di coinvolgere anziani, giovani, famiglie e associazioni del territorio, sperimentando nuove attività e nuovi servizi. Siamo convinti che anche la Compagnia delle Donne possa avere un ruolo importante all’interno di questo percorso condiviso”.

“Per uscire dall’empasse che si è creata e sanare una frattura che tutti abbiamo il dovere di ricomporre, riteniamo che il primo passo debba essere l’annullamento del bando. Da parte nostra abbiamo già chiesto formalmente al Comune di annullarlo e stiamo predisponendo il ricorso al Tar. Tuttavia, sarebbe un’occasione persa limitarsi a una contrapposizione giudiziaria, se esistesse la volontà politica di ripartire da zero e costruire insieme un nuovo progetto condiviso”.

“Per questo – concludono – chiederemo al più presto un incontro con la Compagnia delle Donne, con l’obiettivo di verificare insieme la possibilità di aprire una nuova fase. Entrambe le realtà dovranno lasciarsi alle spalle i rancori maturati in questi mesi e lavorare per ricostruire un clima di fiducia e collaborazione. Ora la palla passa alla politica. Ci auguriamo che Comune e Municipio sappiano cogliere questa occasione, abbandonando la logica del conflitto e scegliendo quella della coprogettazione, nell’interesse della comunità di Quinto e di tutte le persone che da cinquant’anni fanno vivere la Rotonda”.