Quinto, piazzale Rusca riprende vita: corsi, laboratori, incontri e spettacoli

Genova. La Compagnia delle Donne, dopo essersi aggiudicata il bando per la gestione del locale associativo di piazzale Giuseppe Rusca, a Quinto, è pronta a trasformare lo spazio in una Casa della Comunità a disposizione del quartiere e della città.

Grazieal patrocinio concesso dal Comune di Genova – Municipio Levante a settembre prenderanno il via nuovi corsi, e l’obiettivo è dare nuova vita a piazzale Rusca, trasformandolo in un luogo aperto, vissuto e capace di accogliere cittadini di tutte le età.

“Per la Compagnia delle Donne, associata anche ad Arci APS, questo è un momento di grande entusiasmo, ma anche di grande responsabilità. Da sempre crediamo che un’associazione non sia fatta soltanto di corsi, ma soprattutto di relazioni – sottolineano dall’associazione – La nostra missione è creare occasioni di incontro, contrastare la solitudine, promuovere il benessere attraverso la cultura, il movimento, la creatività e la partecipazione attiva. Essere un’associazione senza scopo di lucro significa mettere al centro le persone, costruendo ogni giorno spazi in cui sentirsi accolti, ascoltati e parte di una comunità”

Compatibilmente con gli interventi di manutenzione e riqualificazione che saranno necessari nella fase iniziale, sono già previsti corsi di manualità creativa, laboratori teatrali per ragazzi, corsi di lingue per tutte le età (anche con insegnanti madrelingua) e corsi di ballo. Il sabato, invece, l’idea è di trasformarepPiazzale Rusca in un luogo di incontro stabile, ospitando appuntamenti culturali, sportivi e ludici, momenti di approfondimento, giochi di società e occasioni di aggregazione aperte a tutto il quartiere.

“Il nostro impegno sarà quello di prenderci cura di uno spazio pubblico con rispetto, responsabilità e passione, affinché possa essere un luogo vivo, accogliente e ricco di opportunità per tutti – concludono dalla Compagnia delle Donne – Con l’augurio di riuscire a far diventare piazzale Rusca una casa aperta al quartiere, capace di unire generazioni diverse, creare partecipazione e diventare, ogni giorno di più, un punto di riferimento per tutta la comunità del Levante genovese”.