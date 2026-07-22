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Paura

Quezzi, principio d’incendio in cucina: donna 60enne ustionata all’ospedale Villa Scassi

La fiammata sarebbe partita da un flacone d'alcol usato mentre il marito stava cucinando

squadra emergenze

Genova. Paura questa mattina in un appartamento di via Stefanina Moro, nel quartiere di Quezzi, dove una donna di 60 anni è rimasta ustionata in un principio d’incendio.

Secondo quanto riportato dai soccorritori, la fiammata sarebbe partita da un flacone di alcol che la donna usava per pulire mentre il marito stava cucinando.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, è intervenuta l’ambulanza della Squadra Emergenza, poi è stata inviata anche l’automedica del 118. La sessantenne è stata portata in codice giallo al Centro grandi ustionati dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. L’uomo, invece, non ha avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche.

Per fortuna il fuoco non si è esteso alla cucina e al resto dell’appartamento, perciò non è stato necessario avviare operazioni di spegnimento da parte dei pompieri.

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