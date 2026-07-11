Quanto è pericoloso guidare con gli ammortizzatori difettosi?

Uno spazio di frenata più lungo del 20-30% non si nota mentre si guida, ma può decidere l’esito di una frenata d’emergenza. È l’effetto concreto di ammortizzatori usurati, secondo diversi test indipendenti sul settore anche quando l’auto sembra ancora reagire in modo normale. A questo si aggiungono minore aderenza in curva e una stabilità che peggiora proprio nei momenti in cui serve più controllo.

Guidare con ammortizzatori guasti non è consigliabile e, nei casi più gravi, può essere pericoloso. Il problema non riguarda solo il comfort: gli ammortizzatori sul sito auto-doc.it fanno parte del sistema che tiene le ruote a contatto con l’asfalto. Quando non funzionano correttamente, cambia il modo in cui l’auto frena, sterza e reagisce alle asperità della strada, con effetti diretti sulla sicurezza di chi guida e di chi è intorno.

Come gli ammortizzatori influenzano la guida

Gli ammortizzatori hanno il compito di controllare i movimenti delle sospensioni, smorzando le oscillazioni generate da buche, dossi e curve. Senza questo controllo, la molla della sospensione continuerebbe a comprimersi e a estendersi liberamente, facendo “saltellare” la ruota invece di mantenerla stabile sull’asfalto.

Quando un ammortizzatore funziona bene, la ruota resta a contatto con la strada anche su fondi irregolari, garantendo grip costante. Quando invece è usurato o danneggiato, la ruota tende a perdere e riprendere contatto con l’asfalto in modo irregolare. Questo significa meno aderenza nei momenti in cui l’auto ne ha più bisogno, come durante una frenata improvvisa o un cambio di corsia rapido.

In media, la durata di un ammortizzatore si stima intorno agli 80.000-100.000 km, ma questo intervallo varia molto in base allo stile di guida e alle condizioni delle strade percorse. Su percorsi con molte buche e dossi situazione comune nell’entroterra e su diverse strade secondarie l’usura tende ad accelerare.

I principali pericoli di un malfunzionamento

Il rischio più immediato riguarda la stabilità del veicolo. Un’auto con ammortizzatori compromessi tende a “rimbalzare” dopo aver superato una buca o un dosso, e questo movimento può proseguire per un tratto di strada più lungo del normale prima di stabilizzarsi. In quel lasso di tempo, il conducente ha meno controllo sulla direzione.

Un altro pericolo riguarda il comportamento in curva. Con ammortizzatori inefficienti, il trasferimento di peso da un lato all’altro dell’auto diventa più marcato e meno controllato, aumentando la sensazione di rollio e, nei casi più seri, il rischio di perdita di aderenza delle ruote esterne alla curva.

Non va sottovalutato nemmeno l’effetto sulla guida in autostrada o su strade veloci: a velocità elevate, un’auto con sospensioni compromesse diventa più sensibile al vento laterale e alle irregolarità del manto stradale, con un comportamento meno prevedibile.

I principali rischi legati a ammortizzatori usurati possono essere riassunti così:

– Frenata d’emergenza: spazio di frenata più lungo, fino al 20-30% in più

– Curva a velocità moderata/alta: rollio accentuato, minor aderenza delle ruote esterne

– Strada sconnessa (buche, dossi): rimbalzi prolungati, perdita temporanea di contatto con l’asfalto

– Vento laterale in autostrada: auto più sensibile e meno stabile

– Manto stradale bagnato: minore controllo, aumento del rischio di aquaplaning

La tenuta di strada e la reazione del veicolo