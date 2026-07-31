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Manette

Cede droga a un cliente sotto gli occhi della polizia, negli slip 12 dosi di cocaina: arrestato

L'operazione della squadra mobile tra il quartiere di Borgoratti e Nervi. A casa del pusher trovati 8000 euro in contanti

polizia stato

Genova. Cede una dose di cocaina a un cliente ma viene colto sul fatto dalla polizia. Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato ieri sera dalla squadra mobile nella zona di Borgoratti.

Il giovane è stato notato dagli agenti durante un servizio di osservazione nella zona finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti hanno assistito alla cessione di un involucro di sostanza stupefacente tra l’arrestato e un secondo soggetto, nonché allo scambio di banconote.

Seguiti per qualche minuto e fermati quando ormai erano arrivati a Nervi, a seguito di controllo l’acquirente è stato trovato in possesso di una dose di cocaina.

Il 23enne aveva con sé, nascosti negli slip, altri 12 involucri contenenti la stessa sostanza e già pronti per lo smercio, uno smartphone e le banconote appena ricevute.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire la somma di oltre 8000 euro in contanti nascosti in vari anfratti, presumibilmente riconducibili all’attività illecita.

Tutto sotto sequestro. Il pusher è stato tratto in arresto e sarà giudicato con rito direttissimo.

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