Pulizia di rii e torrenti, al via il piano di Aster: in corso la riprofilatura del Bisagno a Genova Est

Genova. Al via gli interventi di pulizia e riprofilatura su rii e torrenti genovesi. Con il mese di luglio Aster, su richiesta dell’amministrazione, ha iniziato le operazioni propedeutiche in vista dell’autunno. Una partenza piuttosto precoce rispetto agli anni scorsi, anche perché sono sempre più frequenti i nubifragi che mettono a dura prova il reticolo idrografico della città anche nei mesi estivi, favoriti dalle ondate di calore.

“Gli interventi di taglio della vegetazione sui torrenti e rivi inizieranno a partire dal mese di agosto e termineranno verso metà settembre – segnala l’assessore ai Lavori pubblici e alla Protezione civile Massimo Ferrante -. Come l’anno scorso il piano cuba circa 2 milioni di euro“. Nel frattempo le squadre di Aster si sono portate avanti: “Ho fatto anticipare le riprofilature, che sono state eseguite in maggior quantità”, spiega l’assessore.

Tra gli interventi principali in corso ci sono quelli sul Bisagno. Gli operai dell’azienda partecipata del Comune stanno svuotando il fornice sotto la piastra del casello autostradale di Genova Est. L’intervento comprende la riprofilatura dell’alveo, per assicurare un maggiore deflusso, e il riempimento del tratto in erosione sotto l’argine sinistro all’altezza di via Mandoli.

In Valpolcevera sono in corso il rifacimento della roggia bianca sotto via Greto di Cornigliano, lo svuotamento della vasca di un rio che attraversa corso Perrone, lo svuotamento della tombinatura del rio Torbella presso il cimitero della Cabona con conferimento dei materiali in discarica.

Ancora in Valpolcevera, sono stati già completati gli interventi di pulizia sul tratto tombinato del rio Monego, il ripristino dello sfornellamento del rio Penego in via Urpetta, la pulizia del pettine della vaschetta del rio nei pressi di via Vezzani, la pulizia dell’area demaniale di lungotorrente Secca.

Sulle alture della Valbisagno, a Fontanegli, è stata svuotata la vasca di decantazione del rio sotto via San Colombano. Sono terminati i lavori di pulizia sul colatore di via Vigo di Fassa.

Per quanto riguarda i quartieri collinari del Levante, stanno partendo i lavori per il ripristino dell’argine sinistro del rio Pomà. Nel Ponente si segnala la riprofilatura della vasca di monte del torrente Chiaravagna, in partenza il 15 luglio.