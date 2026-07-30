Genova. Pulire, lavare e sanificare, una postazione dopo l’altra. Questo l’obiettivo di Amiu che in questi giorni è operativa nei quartieri cittadini per un “giro” di igiene e manutenzione straordinaria dei nuovi contenitori dei rifiuti. Una iniziativa che risponde alle tante segnalazioni, ricevute anche da Genova24, sullo stato di pulizia e decoro delle isole di raccolta dei rifiuti, spesso “intasate” da spazzature rimasta sotto i bidoni.

Secondo quanto comunicato da Amiu, il programma sta interessando oltre mille postazioni di raccolta bilaterali distribuite sul territorio genovese. Le squadre specializzate dell’azienda sono operative ogni giorno con un piano d’azione completo: rimuovono i rifiuti abbandonati all’esterno, puliscono l’area circostante, lavano a fondo e sanificano i contenitori.

Gli interventi, che hanno già toccato quartieri come San Teodoro, San Fruttuoso e Marassi, si stanno attualmente concentrando nelle zone di Staglieno, Molassana, Sturla. Il cronoprogramma non si ferma qui: nelle prossime settimane le operazioni proseguiranno verso Quinto e Albaro, estendendosi gradualmente a tutti gli altri quartieri della città fino all’autunno.

Caldo e miasmi

In queste ore è diventato virale un video ripreso da una finestra di Albaro – via Pisa, per la precisione – dove si vede un operatore impegnato nello spostamento dei un bidone dell’umido costretto a fermarsi a causa delle forti esalazioni e dai miasmi. Una documentazione simbolica, che corrisponde alle tante segnalazioni dei cittadini sulla pulizia delle aree.

E che porta nuovamente d’attualità il dibattito sui pro e i contro del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, della praticità dei nuovi bidoni e sulla “ergonomicità” rispetto alle esigenze della popolazione e in genere della gestione del servizio in città, soprattutto a fronte del grande investimento che la città fece negli anni passati per dotarsi di questo nuovo sistema. Un nuovo sistema che ha portato tante novità ma anche tante nuove criticità.

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Pulizia nuovi bidoni

Il “gioco di squadra” tra Amiu e cittadini

Nelle comunicazioni social, oltre a mostrare gli interventi di pulizia, l’azienda lancia un appello ai cittadini, per mettere in atto buone prassi che consentano di mantenere nel tempo i risultati ottenuti: “Un piccolo gesto può fare la differenza – si legge sulla pagina Facebook di Amiu – i sacchi, anche quelli della differenziata, non vanno lasciati a terra attaccati ai contenitori perché possono rimanere incastrati sotto, creando cattivi odori e problemi di decoro. E se la raccolta differenziata è fatta bene, per l’indifferenziato spesso è sufficiente un sacchetto più piccolo. Più differenziamo, meno indifferenziato produciamo. Un vantaggio per tutti”.