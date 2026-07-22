Pugni e morsi agli operai per rubare nel furgone: arrestata 40enne

Genova. Pugni, spintoni e persino morsi: una donna di 40 anni è stata arrestata dopo avere aggredito due operai che l’avevano scoperta all’interno del furgone della loro azienda.

Martedì pomeriggio la donna si è introdotta nel furgone, di proprietà di una ditta antincendio, parcheggiato in via Monti, a Sampiedarena. Quando gli operai le hanno chiesto di scendere lei si è rifiutata e li ha aggrediti, colpendone uno con un pugno e mordendo l’altra un braccio, scagliando attrezzi sul finestrino e sul parabrezza del mezzo, infrangendoli e riuscendo a scappare.

È salita su una macchina, ma non è mai stata persa di vista dai due uomini che hanno contattato il 112 fornendo una descrizione. Dopo poco la donna è stata fermata dagli agenti della Questura di Genova nei pressi di via Perlasca, ancora a bordo dell’auto.

Arrestata, è stata sottoposta a direttissima in mattinata.