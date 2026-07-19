“Anche io sono la protezione civile”, concluso a forte Begato il campo scuola per i giovani

Genova. Si è conclusa con successo l’edizione 2026 del Campo Scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”, l’iniziativa nazionale promossa dal Dipartimento della Protezione Civile e realizzata dal Gruppo Comunale volontari di Protezione Civile “Gruppo Genova”.

Il progetto ha confermato il grandissimo interesse della cittadinanza verso i temi della prevenzione e della gestione del territorio, registrando ben 111 richieste di adesione a fronte dei 30 posti disponibili per ragazzi e ragazze di età compresa tra i 10 e i 13 anni. Per sei notti, a Forte Begato, i trenta giovani partecipanti hanno sperimentato la reale vita di campo, pernottando in tenda e usufruendo di una cucina mobile da campo fornita da ANPAS Liguria, all’interno di una struttura allestita, seguendo i rigorosi principi organizzativi della Protezione Civile.

Il campo si è distinto in questa edizione come un autentico modello di accessibilità, traducendo in pratica le indicazioni operative per l’inclusione emanate il 10 marzo 2025. Coerentemente con questo impegno, l’iniziativa ha accolto due partecipanti sordi, la cui piena integrazione in tutte le attività è stata garantita dal supporto di due volontari specializzati, tra cui un interprete LIS e un membro della comunità sorda.

I partecipanti hanno appreso le tecniche di primo soccorso con l’associazione CIVES, si sono avvicinati alla comunicazione inclusiva e alla Lingua dei Segni Italiana insieme all’Ente Nazionale Sordi, e hanno studiato il monitoraggio ambientale e meteorologico grazie al supporto di ARPAL e Regione Liguria. Il programma ha compreso inoltre visite guidate alle sale operative comunali di Protezione Civile e Polizia Locale, dimostrazioni pratiche delle unità cinofile da soccorso, nozioni sull’antincendio boschivo, laboratori sulla sicurezza digitale condotti dalla Polizia di Stato e attività di sicurezza stradale con la Polizia Locale. A completare il quadro formativo sono state le attività della Guardia di Finanza, le sessioni dedicate al supporto psicologico nelle emergenze e le esercitazioni sulle comunicazioni radio d’emergenza coordinate dai radioamatori.

“Questo campo scuola rappresenta un investimento fondamentale per il futuro della nostra comunità, poiché ci permette di trasmettere direttamente ai cittadini di domani la cultura della sicurezza e l’importanza della prevenzione strutturata – ha dichiarato l’assessore alla Protezione Civile Massimo Ferrante – Vedere l’entusiasmo, la disciplina e la capacità di fare squadra di questi ragazzi, capaci di collaborare abbattendo ogni barriera comunicativa, ci dimostra come la Protezione Civile non sia soltanto una macchina di gestione dell’emergenza, ma una straordinaria palestra di vita e di solidarietà. Investire sui giovani significa coltivare la resilienza del nostro territorio. Un ringraziamento immenso va ai trenta eccezionali volontari del Gruppo Genova e a tutte le istituzioni partner che hanno reso possibile questo cammino di crescita collettiva”.

La settimana ha registrato la visita ufficiale dei rappresentanti del Dipartimento nazionale, di Regione Liguria e del Comune di Genova, culminando nella giornata conclusiva del sabato, svoltasi alla presenza delle famiglie e della Direzione Protezione Civile del Comune. Suddivisi in cinque squadre per tutta la settimana, i ragazzi hanno messo in scena rappresentazioni teatrali a tema prima di partecipare alla cerimonia di premiazione finale, che ha visto la consegna di riconoscimenti a tutti i team.