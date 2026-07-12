Propaganda suprematista e antisemita, un giovane indagato anche in Liguria

Liguria. La polizia di Stato ha eseguito tre perquisizioni sul territorio nazionale nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa commessi attraverso la rete.

L’attività, scattata all’alba del 9 luglio nei confronti delle tre persone, rispettivamente residenti a Roma, Caserta e Savona, ha coinvolto polizia postale e Digos dei territori coinvolti.

L’operazione “Militia”, condotta dal centro operativo per la sicurezza cibernetica della Lombardia e diretta dalla procura della Repubblica di Milano, con il coordinamento operativo del servizio di polizia postale, è un’indagine che deriva dall’analisi delle chat e dall’approfondimento del materiale sequestrato in occasione di una precedente attività investigativa, risalente al 2024, che aveva già coinvolto 12 persone per gli stessi reati.

Gli attuali indagati, di età compresa tra i 20 e i 26 anni, utilizzavano le piattaforme di messaggistica istantanea per aggregarsi e diffondere tematiche afferenti al suprematismo, all’antisemitismo e alla difesa dell’identità nazionale.

Dalle analisi delle chat, gli investigatori della Polizia Postale hanno potuto accertare che i tre indagati, dichiaratamente appartenenti all’ideologia della “Terza Posizione”, nelle conversazioni manifestavano propositi violenti da attuarsi anche con l’uso di armi. I profili social utilizzati per veicolare la propaganda sono stati, in più occasioni, chiusi dalle piattaforme proprio a causa del tenore dei contenuti condivisi.

Durante le perquisizioni sono stati rinvenuti e sequestrati i dispositivi informatici, nonché armi a salve e armi da softair, manganelli, coltelli, bandiere, manoscritti, libri e altro materiale propagandistico.