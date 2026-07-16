Progressive e cinema: l’1 agosto proiezione del film Tenebre suonato da Claudio Simonetti dei Goblin

Genova. Anche quest’anno al Progfest 2026 continua il connubio musica progressive e cinema. Tenebre è una delle opere migliori dei Goblin che ai tempi dell’uscita venne presentato come Simonetti-Pignatelli Morante, perchè Marangolo era impegnato. Partecipò anche il purtroppo recentemente scomparso Walter Martino ai timpani ma per il resto le batterie furono registrate elettronicamente.

La sola title-track è considerata un vero capolavoro di musica horrorifica, con una apertura di vocoder demoniaco che trascina in un girone infernale, poi con un diabolico giro di tastiere e il groove elettronico martellante con una cassa terrificante come il buio più profondo porta il tutto a sfociare in un’orgia di suoni alchemici soprannaturali.

Una delle vette assolute dei Goblin.

Gli altri brani sono sempre di altissimo livello, tra musica cosmica, elettronica, parti free-jazz, hard rock potente e tutte le migliori caratteristiche che hanno reso i Goblin una delle più grandi band italiane di sempre ed una delle poche ad avere ottenuto rispetto e successo internazionale.

Tenebre, verra proiettato e suonato interamente dai Claudio Simonetti’s GOBLIN l’1 agosto in piazza delle Feste al Porto Antico di Genova durante il Progfest 2026. In oltre la band, dopo il film, tornerà sul palco per un concerto nel quale verranno eseguiti tutti i capolavori e i classici che li hanno consegnati alla storia: Profondo Rosso, Suspiria, Demons, Zombi e brani tratti da Roller e The Devil hits back.

Prima di loro ci saranno i finlandesi Fertility Cult, una band che propone un hard prog oscuro con riferimenti a King Crimson-Black Sabbath-Hawkwind-Van Der Graaf Generator e Magma su tutti. Hanno inciso 5 album, 4 autoprodotti e l’ultimo Song of Anger, per la Black Widow Records. Il sax è lo straordinario strumento principale che sà volare sopra i tappeti costruti dalle tastiere, chitarre e sezione ritmica, creando cosi’ un suono fluido e potente decisamente progressive che si sà anche avventurare in territori più epici e doom.

In apertura i romani Sigmund Freud, band prog formata nel 1972 e sciolta nel 1978 senza lasciar tracce discografiche che però sono venute fuori grazie alla Black Widow Records con l’album “Illusioni” recentemente pubblicato su Cd. Il sound proposto è quello che rispecchia l’andamento degli anni d’oro, soprattutto supportato da quegli strumenti che hanno reso il genere immortale, come l’Hammond, il Mini Moog, il Mellotron e il flauto. Il genere è proprio quello del miglior prog italiano anni 70, quindi chi ama Il Banco, Le Orme, la prima PFM, Osanna, Locanda delle fate, e Delirium, troverà perfettamente ciò che gli piace ascoltare.

Apertura alle 18,15 ed inizio concerti ore 19,00

Prezzo 35 euro.

Biglietto cumulativo con il metal fest del 31 luglio, 59 euro.

Per info ed acquisto biglietti

Black Widow Records- Via del Campo, 8 R- 16124 GENOVA

blackwidow@blackwidow.it

Tel. 010 2461708

Biglietti online qui.