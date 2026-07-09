Progetto Terra, Sestri Levante lancia l’oleoturismo: due appuntamenti in estate

Genova. Una collaborazione tra Comune di Sestri Levante e Cooperativa Olivicoltori per sviluppare percorsi di oleoturismo. E la nuova rassegna Terra si inserisce proprio in questo rapporto che unisce cultura, paesaggio e comunità. Si tratta di due iniziative in programma, entrambi a ingresso gratuito: mercoledì 15 luglio e mercoledì 12 agosto.

Il primo trekking, “Camminando tra panorami, borghi e tradizioni dell’olio”, partirà alle 17:30 dalla stazione FS di Sestri Levante (ingresso principale). Ad accompagnare i partecipanti una guida del MuSel – Museo Archeologico e della Città – e del LabTer Tigullio, lungo un percorso tra panorami, borghi e campi coltivati fino al frantoio della Cooperativa Olivicoltori Sestresi. Al termine, visita al frantoio e un apericena sotto gli olivi per tutti i partecipanti. Prevista una navetta gratuita per il rientro.

Il 12 agosto secondo appuntamento, “Tra colline e oliveti”, con partenza alle 17:30 dalla sede della Cooperativa Olivicoltori Sestresi in Valle Ragone; anche in questo caso il trekking si concluderà con la visita al frantoio e un apericena sotto gli olivi.

Per entrambe le date il costo dell’apericena è di 15 euro (il trekking è gratuito), da corrispondere in loco alla Cooperativa Olivicoltori Sestresi. Obbligatoria la prenotazione, da effettuare entro le ore 17:00 del giorno precedente all’evento presso l’Ufficio IAT di Sestri Levante (tel. 0185 478530, email iat@mediaterraneo.it), fino a un massimo di 30 partecipanti.

Commenta l’assessora alla Cultura del Comune di Sestri Levante Maura Caleffi: “L’amministrazione comunale, con l’iniziativa Terra, intende proseguire nel percorso di valorizzazione del territorio nella sua interezza, promuovendo l’entroterra quale elemento complementare e imprescindibile dell’offerta turistica cittadina, e creare con esso una sinergia costante di valorizzazione paesaggistica e culturale. Ringrazio tutti gli enti e le associazioni coinvolte per la proficua collaborazione e rinnovo l’invito a partecipare numerosi”.