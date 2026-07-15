Progetto Maternage per bambini senza famigliari in ospedale: Basko dona oltre 40 mila euro al Gaslini

Genova. Il Gruppo Sogegross, attraverso l’insegna Basko, ha donato oltre 40 mila euro all’Istituto Giannina Gaslini, tramite la Fondazione Gaslininsieme ETS.

L’iniziativa sostiene il progetto Maternage – Blue Wave SOS Bambino, dedicato all’umanizzazione delle cure per i bambini ricoverati che si trovano ad affrontare il percorso ospedaliero in assenza di un familiare o caregiver, con l’obiettivo di garantire loro un ambiente più accogliente e una maggiore attenzione alla dimensione emotiva e relazionale. Perché per un bambino la cura non è mai davvero completa, se accanto a lui manca qualcuno.

Cos’è il maternage

Il progetto Maternage nasce dalla collaborazione tra l’Istituto Giannina Gaslini e la Fondazione Il Porto dei Piccoli ed è reso possibile anche dal contributo fondamentale della Fondazione Gaslininsieme ETS. Attivo in 23 unità operative, il progetto ha coinvolto dal 2022 un totale di 246 bambini, garantendo 5.650 ore di assistenza diretta ai minori in condizioni di fragilità familiare.

Il programma si attiva attraverso un percorso strutturato che parte dalla segnalazione telefonica e prosegue con la valutazione dei bisogni specifici di ciascun bambino. A seguire, viene avviato il coordinamento con i servizi sociali e un monitoraggio settimanale costante di ogni situazione. Nel caso di neonati o bambini molto piccoli, il team provvede anche alla fornitura dei beni essenziali. Le situazioni più complesse, come quelle legate a episodi di maltrattamento o abbandono, vengono invece gestite in stretta collaborazione con i servizi territoriali competenti, garantendo un intervento integrato e continuativo.

Basko for Next Gen

La donazione si inserisce all’interno di Basko for Next Gen, il programma attraverso cui l’insegna promuove iniziative sociali, educative e culturali rivolte alle nuove generazioni. Un percorso che nasce dalla volontà di contribuire alla costruzione di un futuro più attento alle persone, fondato su valori di solidarietà, sostenibilità e qualità della vita, e che si traduce nel sostegno concreto a progetti che rispondono ai bisogni della comunità di oggi e di domani.

La cifra è stata raccolta attraverso una campagna di cause-related marketing dedicata alla linea Qualità Basko: nel periodo compreso tra il 10 marzo e il 5 aprile 2026, per ogni prodotto acquistato — nei punti vendita fisici e sul canale e-commerce — l’insegna ha devoluto 0,12 euro a Gaslininsieme. Il meccanismo ha trasformato ogni singola spesa in un atto di solidarietà, coinvolgendo direttamente i clienti in un progetto di tutela dei minori più vulnerabili.

La somma così raccolta permette di coprire interamente i costi del progetto Maternage per l’anno 2026 e una parte consistente delle attività del 2027.