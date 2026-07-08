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Limet

Meteo in Liguria: prosegue l’alta pressione nordafricana. Temperature in aumento previsioni

Le previsioni meteo in Liguria per la giornata di oggi, 8 luglio, e la tendenza per i prossimi giorni a cura del Limet

previsioni meteo liguria 8 luglio 2026

Liguria. Continua il dominio del promontorio di alta pressione nordafricano in quota mantenendo quindi le giornate in Liguria stabili e con temperature che, secondo le previsioni meteo del Limet, associazione ligure di meteorologia, saranno sopra la media. Al mattino cielo sereno o al più velato su gran parte della regione ma non escludiamo qualche cumulo in più tra genovese di ponente e savonese. Al pomeriggio sarà ancora molto soleggiato ovunque.

Venti generalmente deboli e variabili, mare poco mosso. Temperature stazionarie o in aumento le minime sulla costa tra +21°C e +25°C, nell’interno tra +10°C e +19° C. Massime tra +28°C e +32°C sulla costa, tra +29°C e +35°C nell’interno.

Previsioni meteo Liguria 9 luglio

Giornata prevalentemente stabile e soleggiata ovunque, venti deboli e variabili, mare generalmente poco mosso. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione in costa. In aumento nei valori massimi sui versanti padani.

Previsioni 10 luglio

Giornata stabile e soleggiata in costa con solo qualche brandello di nuvolosità bassa sul settore centro-orientale. Venti deboli a regime di brezza. Mari poco mossi o localmente mossi a Ponente.
Temperature stazionarie in costa e in leggero ulteriore aumento sui versanti padani.

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