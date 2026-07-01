Liguria. Un cavo d’onda (leggera saccatura depressionaria) in ingresso sul Nord Italia determina un aumento dell’instabilità con rischio temporali anche di forte intensità specie sulle alture e il Limet, associazione ligure di meteorologia, prevede per il pomeriggio di oggi, 1 luglio, rischio di temporali forti anche con grandine fino a medie dimensioni a partire dal primo pomeriggio con raffiche associate (downburst) piuttosto intense.

La mattinata sarà soleggiata, con solo qualche velatura in transito. A partire dalle ore centrali è previsto lo sviluppo dei primi rovesci a sfondo temporalesco sulle Alpi Liguri e tra la Val Bormida e la Valle Scrivia. A partire da metà pomeriggio il transito di aria più fresca in quota determinerà un ulteriore aumento dell’instabilità con diverse celle temporalesche che si muoveranno da nord-ovest verso sud-est e che interesseranno gran parte della regione e quindi anche i settori costieri ma in maniera più intensa zone appenniniche e settori padani. A partire dalle ore serali netto miglioramento delle condizioni meteo a partire da ovest con ampie schiarite.

Venti al mattino deboli in deciso rinforzo per il transito della linea temporalesca con raffiche fino a burrasca forte.

Mare calmo al mattino, in aumento fino a mosso in serata.

Temperature stazionarie le minime sulla costa tra +23 e +27°C, nell’interno tra +16 e +23° C. In deciso calo le massime sulla costa tra +24°C e +29°C, nell’interno tra +23°C e +29°C.

Previsioni meteo Liguria giovedì 2 luglio

Attenzione ai venti fino a forti da nord.

Cielo in gran parte sereno al mattino con residua nuvolosità a levante, ma senza fenomeni di rilievo. Al pomeriggio consueta attività cumuliforme sui rilievi (seguire i prossimi aggiornamenti).

Venti tesi o fino a forti da Nord specie tra savonese e genovese. Mare mosso al mattino in calo a poco mosso dal pomeriggio. Temperature in generale diminuzione.

Venerdì 3 luglio

Giornata stabile e soleggiata con solo qualche nube innocua sui rilievi. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi. Temperature in rapido aumento in costa, con valori massimi nuovamente superiori ai +32/+33°C.