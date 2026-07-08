Presidio animalista davanti all’Acquario il 12 luglio

Genova. Le associazioni Fronte Animalista e Avi (Associazione vegani internazionale) organizzano un presidio di sensibilizzazione che si terrà sabato 12 luglio 2026, dalle ore 10 davanti all’Acquario di Genova. “L’iniziativa − spiegano gli organizzatori − nasce con l’obiettivo di richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sulle problematiche etologiche ed etiche legate alla detenzione di animali marini in strutture espositive”.

Nel corso del presidio verranno illustrate le ragioni della manifestazione, “evidenziando come molte specie marine abbiano esigenze comportamentali, sociali e ambientali difficilmente conciliabili con la vita in cattività. Saranno inoltre proposte alternative orientate alla tutela degli ecosistemi marini, alla conservazione in ambiente naturale, alla ricerca scientifica non invasiva e all’educazione ambientale attraverso strumenti innovativi e non basati sull’esposizione di animali”.

L’iniziativa, specificano Fronte Animalista e Avi, si svolgerà in forma pacifica e informativa, con interventi dei rappresentanti delle associazioni.