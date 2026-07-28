Prefettura, sindacati: “Cronica carenza di organico”. Dichiarato stato di agitazione del personale

Genova. Fp Cgil Cisl Fp Uil Fp Flp Confsal denunciano “una grave e cronica carenza di personale presso la Prefettura di Genova, condizione che, dopo innumerevoli tentativi di trattativa ha portato alla rottura delle relazioni sindacali e alla dichiarazione dello stato di agitazione del personale”.

Lo stato di agitazione, annunciato con una nota congiunta, “affonda le sue radici in una situazione di eccezionale e prolungata sofferenza della struttura che Fp Cgil Cisl Fp Uil Fp Flp Confsal denunciano da tempo. In particolare si denuncia lo svuotamento degli uffici e il blocco del turn-over, i massicci pensionamenti in corso e quelli previsti per il 2027 che metteranno a rischio i servizi, visto che l’esodo non è minimamente compensato dai pochissimi ingressi effettuati sino ad oggi”

“I carichi di lavoro sono insostenibili, molti dipendenti sono costretti a coprire contemporaneamente più ruoli e mansioni diverse, sobbarcandosi responsabilità doppie o triple per garantire la tenuta degli uffici. Questa condizione provoca stress da lavoro correlato che si alimenta di ritmi lavorativi e carichi di lavoro insopportabili – si legge nel comunicato In questo scenario già critico, l’Amministrazione ha calato dall’alto una maxi riorganizzazione disponendo il trasferimento d’ufficio di 15 dipendenti su un organico complessivo di circa 100 unità. Una disposizione che ha comportato un forte disagio all’interno dell’ente con trasferimenti d’ufficio coatti a pochissimi mesi dal pensionamento con una grave dispersione anche di competenze e non considerando la consolidata programmazione delle ferie estive.

Per Fp Cgil Cisl Fp Uil Fp Flp Confsal i dipendenti della Prefettura di Genova “non sono pedine di una scacchiera da spostare senza logica alcuna e le relazioni sindacali non sono un orpello ma uno strumento a tutela dei diritti e della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori”, conclude il comunicato.