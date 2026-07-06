Posidonia Green Festival 2026, tutto pronto: si parte con Tonino Carotone e l’inaugurazione del museo sottomarino

Bogliasco. Il 10–11 luglio 2026 Torna a Bogliasco il Posidonia Green Festival, l’eco-festival internazionale dedicato al mare, alla sostenibilità e alla cultura che da oltre quindici anni unisce divulgazione scientifica, partecipazione, arte e musica per promuovere la tutela del Mediterraneo e degli ecosistemi marini. Il museo sottomarino al centro dell’edizione 2026 Il momento più atteso di questa edizione è l’inaugurazione ufficiale di Posidonia Art Reef, il museo sottomarino rigenerativo realizzato davanti alla costa di Bogliasco.

Sviluppato nell’ambito del programma europeo PartArt4OW, il progetto unisce arte contemporanea, citizen science e conservazione della biodiversità marina: un’installazione che vive sott’acqua, progettata per favorire la rigenerazione degli ecosistemi marini attraverso ricerca scientifica, partecipazione della comunità e pratiche artistiche collaborative.

Venerdì 10 luglio alle 22:00 il museo sarà presentato in diretta sottomarina dal palco del festival. Sabato 11 luglio sarà possibile visitarlo fisicamente: snorkeling guidato, uscite con Apnea Center e lezioni base di apnea permetteranno al pubblico di esplorare il sito in prima persona. Le gare del Miglio Blu di Bogliasco — 3000 metri, Miglio Marino (1852 m) e staffetta Nuoto–SUP–Nuoto — attraverseranno il percorso del museo, trasformandolo in spazio vivo della competizione sportiva.

La scienza e la divulgazione Sabato sera il palco ospiterà Roberto Danovaro, tra i biologi marini più autorevoli a livello internazionale: il suo intervento esplorerà il futuro degli oceani e tocherà anche il progetto TALASSA (Interreg Marittimo ITFR), programma europeo dedicato alla tutela transfrontaliera dei siti marini protetti nel Mediterraneo.

Venerdì sera sarà invece protagonista il Meteorologo Ignorante con IGNOTOUR – Il clima che cambia, spettacolo di divulgazione sull’ecosistema marino come elemento chiave nella mitigazione climatica.

Il festival propone due giorni di programma continuo: village sul molo con laboratori, stand divulgativi, Precious Plastic, uscite gratuite in gozzo storico, attività per bambini e famiglie. Sul palco, venerdì sera Tony Sghembo con rock’n’roll e rhythm & blues; sabato Sabroson e il gran finale con Tonino Carotone, il celebre cantautore italo-spagnolo. Ingresso libero e aperto a tutti.