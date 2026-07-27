A Portofino la finalissima del concorso di lirica Clip, Bucci: “Manifestazione prestigiosa”

Portofino. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha partecipato questa sera, in Piazza Martiri dell’Olivetta a Portofino, al concerto di premiazione “Francesco Brioschi”, evento conclusivo della dodicesima edizione del Clip, concorso lirico internazionale di Portofino.

La serata ha visto esibirsi i dieci finalisti del concorso, accompagnati dall’orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova diretta dal Maestro Marco Alibrando, davanti al pubblico presente nella piazza di Portofino.

“Il Concorso Lirico Internazionale di Portofino è una delle manifestazioni culturali più prestigiose della nostra regione e un punto di riferimento a livello internazionale per i giovani talenti dell’opera – ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – eventi come questo contribuiscono a valorizzare la Liguria, unendo l’eccellenza artistica alla straordinaria bellezza dei nostri territori. Regione Liguria continuerà a sostenere iniziative che promuovono la cultura, la formazione e l’attrattività internazionale del nostro territorio”.

Al termine del concerto è prevista la proclamazione dei vincitori della XII edizione di Clip, uno dei più prestigiosi concorsi internazionali dedicati ai giovani talenti della lirica, con concorrenti provenienti da tutto il mondo.