Portuali del Gruppo Spinelli in stato d’agitazione: “Affitto di Erzelli 2 al termine, lavoro a rischio”

Genova. I lavoratori metalmeccanici del Gruppo Spinelli operanti nell’area portuale Erzelli 2 dichiarano lo stato di agitazione e lo sciopero di tutte le prestazioni straordinarie.
I lavoratori svolgono attività di movimentazione e riparazione dei container vuoti per tutto il porto di Genova, e protestano per chiedere sicurezza per il futuro di fronte al termine ormai imminente della locazione di affitto delle aree in cui operano ed il conseguente rischio di chiusura dell’attività.
La Fiom di Genova, insieme ai lavoratori, chiede dunque all’azienda e a tutti gli attori istituzionali interessati all’ambito portuale di affrontare la questione e di trovare una soluzione per la salvaguardia dei posti di lavoro.
“Per quanto ci riguarda la richiesta è chiara – conclude la Fiom – continuità di reddito e occupazionale all’interno dello scalo Genovese per tutti i lavoratori”.