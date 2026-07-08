Porto di Genova, revocato lo stato di agitazione per i lavoratori del terminal Psa

Genova. Si è conclusa con la revoca dello stato di agitazione la procedura di raffreddamento attivata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per il terminal Psa Genova Pra‘. Il tavolo convocato dall’Ente ha favorito il ripristino del confronto tra azienda e organizzazioni sindacali, creando le condizioni per il superamento della fase di tensione.

Fin dalle prime fasi della vicenda, l’Adsp ha accolto la richiesta di convocazione del tavolo di raffreddamento, promuovendo un confronto tra le parti e richiamando tutti a un’assunzione di responsabilità in un momento particolarmente delicato per l’operatività del principale terminal container del sistema portuale.

L’esito dei due incontri ha consentito di creare le condizioni per la revoca dello stato di agitazione e la prosecuzione del confronto tra azienda e organizzazioni sindacali nell’ambito delle ordinarie relazioni industriali.

“Esprimo soddisfazione per il risultato raggiunto e ringrazio tutte le parti per il senso di responsabilità dimostrato nel corso del confronto. L’Autorità di Sistema Portuale continuerà a svolgere, nel pieno rispetto dei ruoli e dell’autonomia delle parti sociali, la propria funzione di garanzia affinché il dialogo rimanga lo strumento attraverso cui affrontare anche le situazioni più complesse. La stabilità delle relazioni industriali rappresenta un valore importante per un sistema portuale competitivo. È in un clima sereno di confronto e collaborazione che si creano le condizioni migliori per sostenere lo sviluppo dei traffici e rafforzare la competitività del nostro sistema portuale”, dichiara il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli.