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Intervento

A passeggio per il Porto Antico con un punteruolo: interviene la polizia

L’uomo è stato subito rintracciato nel corso di un servizio di controllo interforze programmato

polizia porto antico

Genova. Ancora controlli interforze in centro storico, stavolta nelle zone di Prè e della Darsena. L’attività è stata coordinata dal dirigente del commissariato di Prè e ha visto l’impiego di due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Liguria e del team cinofilo antidroga dell’U.P.G. e S.P. nonché della Guardia di Finanza e dell’Esercito Italiano.

Alle ore 20.15 gli operatori sono intervenuti per una segnalazione di uomo armato di coltello che si aggirava tra i turisti al Porto Antico. L’uomo è stato subito rintracciato mentre ancora brandiva un punteruolo e condotto in questura per gli atti di rito. Sanzionato in via amministrativa per ubriachezza.  

Durante il servizio sono stati effettuati controlli mirati all’interno delle stazioni della metropolitana. Con l’unità cinofila è stata poi perlustrata l’area vicina al Museo del Mare dove, durante i servizi precedenti, era stata rinvenuta della droga nascosta tra le reti da pesca. Controllata anche la zona del cosiddetto ex ghetto, via Balbi, via del Campo, piazza della Nunziata, via Gramsci e tutte le vie limitrofe. Complessivamente sono state identificate 40 persone.

 

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