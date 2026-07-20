Porto Antico Estate Spettacolo, questa settimana Caparezza, I Cani e “Voglio tornare negli anni 90”

Genova. Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti a Porto Antico EstateSpettacolo. Dal 24 al 26 luglio l’Axpo Arena del Mare ospita le serate conclusive del Balena Festival con grandi protagonisti della musica italiana e dei mitici anni ’90.

Contemporaneamente, Piazzale Mandraccio si anima con un evento speciale e gratuito targato Warner Bros. dedicato al cinema e alle famiglie per celebrare le icone dell’intrattenimento mondiale.

Venerdì 24 luglio appuntamento con Caparezza e il suo “Orbit Orbit Live Tour 2026”. Un evento attesissimo che segna il suo ritorno sui palchi dopo quattro anni di assenza, forte del successo dell’album Exuvia e dell’annuncio di nuova musica in arrivo. Ad alternarsi tra main stage e second stage durante la serata saranno inoltre Assurditè, Brucherò nei Pascoli e Theo Rem.

Il quarto appuntamento del Balena Festival si terrà sabato 25 luglio con I Cani + Amalfitano. I Cani continuano a raccontare una generazione partendo dai dettagli della quotidianità con il loro stile inconfondibile, sospeso tra elettronica minimale e una scrittura disarmante capace di trasformare il disagio in inni da cantare insieme, senza mai perdere l’ironia. Sul palco insieme a loro ci sarà Amalfitano, tra le voci più interessanti del panorama attuale, dotato di una scrittura apparentemente semplice ma profondamente coinvolgente.

Quinto e ultimo appuntamento della rassegna musicale domenica 26 luglio: dopo il grande successo del 2025, torna “Voglio tornare negli anni 90” nella sua Festival Edition 2026. Un allestimento rinnovato per un vero e proprio viaggio nel tempo, pensato come un’esperienza ancora più immersiva tra hit iconiche, performance live, effetti speciali, animazione e gadget esclusivi.

Per la prima volta, inoltre, Porto Antico EstateSpettacolo allargherà i suoi confini coinvolgendo anche Piazzale Mandraccio, che il 25 e il 26 luglio ospiterà la tappa italiana del Warner Bros. Discovery Celebration Tour. L’iniziativa, rivolta a bambini, adulti e famiglie, proporrà un fitto programma di attività divertenti e interattive dedicate agli amanti del cinema, delle serie TV e dei personaggi più iconici della pop culture.

Tra le principali attrazioni in programma: Supergirl, un’area photo opportunity e un momento serale con DJ set interamente dedicato all’eroina dell’universo DC, Space Jam (30° Anniversario):,uno spazio sportivo con campo da basket per celebrare il cult del 1996 che ha unito pallacanestro e Looney Tunes; l’area permetterà ai fan di sfidarsi in tornei 3vs3 e altre attività a tema.E poi Batman, con un’area boulder e arrampicata ispirata al suggestivo skyline di Gotham City, affiancata da una postazione foto dedicata al Cavaliere Oscuro, Scooby-Doo un’area kids per il leggendario cartone investigativo con la presenza della celebre Mystery Machine come set fotografico. E infine le Grandi Saghe Fantasy: postazioni interattive, attività da palco e photo opportunity dedicate a House of the Dragon (l’universo di Westeros) e a Il Signore degli Anelli, che nel 2026 festeggia il 25° anniversario de La Compagnia dell’Anello.