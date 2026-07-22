Terzo Valico, nel vivo i lavori per il nuovo ponte sul Polcevera: strade chiuse e disagi per il traffico

Genova. Entrano nel vivo i cantieri per la realizzazione del nuovo ponte sul Polcevera, opera che rientra nel potenziamento delle infrastrutture ferroviarie all’interno del progetto del Terzo Valico e del Nodo di Genova. Il vecchio ponte di ferro, dopo oltre 130 anni di vita, sarà smantellato e sostituito da un nuovo impalcato, sempre in ferro, che verrà costruito a fianco per ottimizzare i tempi.

Una operazione che avrà ricadute sulla circolazione delle strade che attraversano la vallata. Anzi, i disagi ci sono già da metà luglio in via 30 Giugno, dove la circolazione sta già procedendo a senso unico alternato regolato da movieri e semafori per i lavori preparatori.

Ma per procedere con i lavori sono previste delle chiusure totali: da sabato 25 luglio a martedì 28 luglio, nella fascia oraria compresa tra le 09 e le 19, scatterà infatti la chiusura al transito di diverse arterie fondamentali della zona: via 30 Giugno 1960, via Giorgio Perlasca, via al Ponte Polcevera e via della Superba. Durante i quattro giorni di interventi straordinari, via 30 Giugno 1960 sarà completamente interdetta a veicoli e pedoni nel segmento sottostante il viadotto, dove si concentreranno le manovre operative. Nel tratto tra la rotatoria di via Ferri/San Donà di Piave e Ponte Polcevera potranno accedere soltanto i residenti e i clienti delle attività commerciali, assistiti sul posto dagli operatori della Polizia Locale e dai movieri di cantiere.

Inoltre, tra il ponte Monsignor Oscar Romero e via al Ponte Polcevera non si potrà viaggiare in direzione mare-monte. Importanti modifiche interesseranno anche via Giorgio Perlasca, che verrà chiusa a tutti sotto il viadotto. Nel tratto tra via Polonio e via Campora sarà vietato il transito verso mare, fatte salve le sole proprietà private e le attività della zona, con possibilità di svolta a sinistra nei varchi autorizzati.

Stop alla circolazione verso monte anche nella direttrice sottostante via al Ponte Polcevera, pur garantendo gli accessi agli esercizi commerciali. Infine, le restrizioni previste dal piano di viabilità fermeranno il traffico sulla rampa di via al Ponte Polcevera che scende verso via Perlasca, vietata sia alle auto sia ai pedoni, e porteranno alla chiusura totale di via della Superba nel tratto compreso tra la rotatoria Luigi Tenco e via Tea Benedetti.