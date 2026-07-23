Ponte Monumentale deturpato dai graffiti, l’intervento di Aster per ripulirlo

Genova. Sono stati ripuliti in pochi giorni i graffiti tracciati da mani ignote sul basamento del Ponte Monumentale.

L’operazione è stata condotta da Aster in stretta sinergia con Nta Ts, azienda specializzata nel trattamento e nel recupero delle superfici, e nel rigoroso rispetto delle prescrizioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Liguria.

Data la natura particolarmente porosa e delicata del materiale lapideo, la rimozione delle scritte ha richiesto metodologie ad altissima precisione per non compromettere l’integrità della struttura storica. Sono state effettuate cicliche applicazioni di una speciale soluzione a base di agenti naturali, capace di intrappolare i pigmenti della vernice, alternate a lavaggi con idropulitrice a pressione controllata fino al totale ripristino della pietra.

“Siamo intervenuti nell’immediato con tecniche avanzate, delicate ma estremamente efficaci, per restituire in tempi record a tutti i genovesi un simbolo fondamentale della nostra identità — sottolinea Massimo Ferrante, assessore alle Manutenzioni del Comune di Genova — La cura e la protezione dei beni comuni richiedono un’attenzione straordinaria: operare sul materiale lapideo storico significa muoversi lungo un equilibrio millimetrico tra l’efficacia dell’azione chimico-meccanica e la salvaguardia della materia originale”.

“La tempestività è fondamentale quando si tratta di tutelare il patrimonio della città – aggiunge la direttrice generale di Astesr, Francesca Aleo –. Grazie alla collaborazione con una ditta specializzata e nel pieno rispetto delle indicazioni della Soprintendenza, siamo riusciti a restituire in pochi giorni il decoro a uno dei monumenti simbolo di Genova. Prendersi cura dei beni pubblici significa prendersi cura della nostra città”.