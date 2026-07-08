Dalla Maddalena a Cornigliano, stretta della polizia contro lo spaccio: 75 persone identificate

Genova. Proseguono i controlli estivi potenziati della polizia. Stavolta gli agenti si sono concentrati tra centro storico e ponente nelle aree delle Vigne, della Maddalena e nelle delegazioni del ponente cittadino, con particolare focus sul quartiere di Cornigliano.

Nella serata di domenica 6 luglio gli agenti della Questura e della Maddalena, con l’unità cinofila, i militari dell’Esercito Italiano e la Guardia di Finanza, hanno effettuato controlli nella zona delle Vigne e della Maddalena.

Sono state identificate in totale 23 persone. Nel corso dei controlli, durante il tragitto da via Sottoripa a Vico delle Vigne, il cane antidroga Leone ha fiutato e consentito di rinvenire circa 20 grammi di hashish, subito sequestrati. Al termine del servizio due persone sono state accompagnate presso gli uffici della Questura per effettuare degli accertamenti di rito. La posizione di uno dei due è stata vagliata dell’Ufficio Immigrazione al fine di accertarne la regolarità sul territorio nazionale.

Lunedì invece il personale del commissariato di Cornigliano, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Liguria e di personale della Polizia Ferroviaria di Genova, ha svolto un servizio di controllo tra Cornigliano, Sampierdarena, Certosa, Rivarolo, Bolzaneto e Pontedecimo.

L’attività è stata disposta a seguito di alcune segnalazioni pervenute dai cittadini in merito a episodi di degrado e presenza di assembramenti ed è stata attuata nelle aree ritenute maggiormente sensibili.

Particolare attenzione è stata rivolta ai giardini Ansaldo Meccanico, dove nel pomeriggio, durante una pattuglia appiedata sono stati controllati due giovani, sorpresi durante uno scambio di sostanze stupefacenti; per uno dei due è stato effettuato l’accompagnamento presso gli uffici della Questura per gli adempimenti del caso.

Nel corso dell’operazione sono state complessivamente identificate 52 persone; un denunciato per spaccio di sostanza stupefacente e uno sanzionato amministrativamente per possesso di sostanza stupefacente per uso personale.