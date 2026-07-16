Pnrr, Città Metropolitana di Genova: il 98% degli interventi è nei termini

Genova. La Città Metropolitana di Genova è arrivata alla scadenza del 30 giugno 2026 con un risultato netto: il 98% degli interventi Pnrr è nei termini.

Su 46 interventi, 44 hanno raggiunto il target entro il 30 giugno, uno rientra in una casistica speciale con ultimazione prevista entro il 31 agosto 2026, uno solo non è stato raggiunto. Il portafoglio complessivo supera i 155 milioni di euro, di cui circa 80,3 milioni di risorse PNRR.

Dietro il dato c’è un lavoro di squadra su interventi molto diversi tra loro: scuole, ambiente, acqua, rifiuti, forestazione, servizi digitali, cloud, accessibilità, procedure Suap e Sue, cybersecurity. La parte più consistente riguarda l’edilizia scolastica, con interventi a Genova, Recco, Chiavari, San Colombano Certenoli, Camogli e Ronco Scrivia. Seguono l’asse ambientale (forestazione, raccolta differenziata, ecoisole, depurazione) e quello digitale (Spid/Cie, cloud, resilienza cyber).

Dei 46 interventi, 41 sono territorialmente localizzabili per circa 152,1 milioni di euro: 26 nel Comune di Genova (circa 125,6 milioni) e 15 negli altri Comuni metropolitani (circa 26,5 milioni), oltre a 5 interventi digitali senza localizzazione fisica (circa 2,9 milioni). Tra le opere simbolo, il Polo scolastico del Ponente (nella foto l’edificio di via Giotto) – oltre 31,6 milioni di euro, tassello del Piano Urbano Integrato – ha raggiunto il target Pnrr al 30 giugno 2026. Per due interventi del Pui è stato attivato un percorso di salvaguardia su fondi nazionali, con nuove scadenze al 2027 e senza perdita delle risorse.

“La Città Metropolitana di Genova ha centrato una scadenza nazionale decisiva: 45 obiettivi su 46 e un portafoglio di oltre 155 milioni di euro presidiato sul territorio. Dietro questi numeri c’è un lavoro serio e spesso poco visibile, che ha consentito di arrivare preparati a una scadenza molto impegnativa” dichiara il vicesindaco metropolitano Simone Franceschi.

“L’edilizia scolastica rappresenta la parte più consistente del nostro programma Pnrr ed è quella che incide più direttamente sulla vita quotidiana di migliaia di studenti, docenti e famiglie. E su questo possiamo dirlo con orgoglio: dei 21 interventi di edilizia scolastica, li abbiamo portati a termine tutti e 21, nessuno escluso. Raggiungere questi obiettivi entro la scadenza del 30 giugno, e uno con la proroga al 31 agosto, significa aver trasformato le risorse del Piano in cantieri, edifici riqualificati e nuove opportunità per il territorio”, sottolinea il consigliere delegato all’Edilizia scolastica, Filippo Bruzzone.

“Questo risultato è anche il frutto di un lavoro amministrativo e finanziario enorme, svolto con impegno, precisione e responsabilità. Avere raggiunto 45 obiettivi su 46 entro la scadenza conferma la solidità della macchina amministrativa metropolitana” evidenzia il consigliere delegato al Bilancio, Stefano Damonte.

Nei prossimi mesi la Città Metropolitana proseguirà la fase conclusiva del Pnrr: collaudi, controlli, caricamenti documentali, rendicontazione finale e chiusura amministrativa degli interventi, per consolidare pienamente il risultato raggiunto. Un percorso che sarà raccontato con trasparenza tra pochi giorni agli organi istituzionali: il quadro completo degli interventi sarà infatti presentato nella commissione consiliare dedicata e successivamente illustrato al consiglio metropolitano nella seduta di lunedì 27 luglio, momento di restituzione pubblica di un impegno che ha coinvolto l’intera amministrazione.