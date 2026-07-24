Chiavari, dopo oltre vent’anni riapre la piscina olimpionica del Lido: inaugurazione il 31 luglio

Chiavari. Vent’anni dopo la sua chiusura, la piscina olimpionica del Lido è pronta a riaprire. Venerdì 31 luglio, alle ore 19.30, il Comune di Chiavari inaugurerà ufficialmente la struttura di viale Tito Groppo, completamente riqualificata grazie ad un investimento di 6,17 milioni di euro, finanziato con risorse statali e integrato da fondi comunali.

Lo storico impianto sportivo si presenta oggi con una nuova vasca olimpionica, spazi completamente rinnovati e dotazioni tecnologiche di ultima generazione, tornando ad essere un punto di riferimento per gli sport acquatici, ma anche uno dei principali luoghi di aggregazione della città.

La piscina porterà il nome di Marco Di Capua, sindaco di Chiavari dal 2017 al 2021, prematuramente scomparso, che avviò il percorso amministrativo che ha reso possibile la realizzazione dell’intervento.

La cerimonia inaugurale inizierà con il taglio del nastro, alla presenza delle autorità civili e militari, delle associazioni sportive e della cittadinanza. A seguire è previsto un aperitivo, aperto al pubblico, presso lo Spazio Lido, mentre dalle 20.30 i Bagni Lido ospiteranno un DJ Set.

“La riapertura della piscina del Lido è uno dei traguardi più importanti raggiunti in questi anni. Dopo oltre vent’anni Chiavari torna ad avere una piscina olimpionica moderna, all’altezza della sua tradizione sportiva e capace di guardare al futuro. È un’opera che amplia l’offerta sportiva cittadina, valorizza il Lido e restituisce un servizio atteso da intere generazioni di chiavaresi. Averla dedicata a Marco Di Capua rende questo momento ancora più significativo, perché fu lui a credere per primo nella rinascita di questa struttura” dichiara il sindaco Federico Messuti.

L’inaugurazione è realizzata con il sostegno di Seacsub S.p.A., sponsor dell’intrattenimento, e della Barcelleria, sponsor del catering, che hanno scelto di affiancare il Comune in una giornata destinata a segnare una nuova pagina nella storia della piscina olimpionica del Lido.