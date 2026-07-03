Riconoscimento

Pieve Ligure premiata come “Comune Riciclone” da Legambiente. La sindaco Negro: “Riconoscimento per tutti i cittadini”

"È un premio che va a tutti i cittadini e le cittadine che giorno dopo giorno faticano e collaborano per mantenere l'impegno di una raccolta differenziata civile e rispettosa dell'ambiente che ci circonda. Ringrazio tutti di cuore".