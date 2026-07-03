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Riconoscimento

Pieve Ligure premiata come “Comune Riciclone” da Legambiente. La sindaco Negro: “Riconoscimento per tutti i cittadini”

"È un premio che va a tutti i cittadini e le cittadine che giorno dopo giorno faticano e collaborano per mantenere l'impegno di una raccolta differenziata civile e rispettosa dell'ambiente  che ci circonda. Ringrazio tutti di cuore".

pieve ligure panorama

Pieve Ligure. Oggi il Consigliere del Comune di Pieve Ligure Antonio Sarcletti, in rappresentanza del Comune di Pieve Ligure, è andato a Roma a ritirare nel corso della manifestazione ECOFORUM il Primo Premio in assoluto come Comune Riciclone in Liguria per i Comuni sotto ai 5000 abitanti (percentuale di differenziata raccolta: 79,7%).

L’evento è stato organizzato da Legambiente con il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

“È un premio che va a tutti i cittadini e le cittadine – ha detto la Sindaca Paola Negro – che giorno dopo giorno faticano e collaborano per mantenere l’impegno di una raccolta differenziata civile e rispettosa dell’ambiente  che ci circonda. Ringrazio tutti di cuore”.

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