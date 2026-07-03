Pieve Ligure premiata come “Comune Riciclone” da Legambiente. La sindaco Negro: “Riconoscimento per tutti i cittadini”

Pieve Ligure. Oggi il Consigliere del Comune di Pieve Ligure Antonio Sarcletti, in rappresentanza del Comune di Pieve Ligure, è andato a Roma a ritirare nel corso della manifestazione ECOFORUM il Primo Premio in assoluto come Comune Riciclone in Liguria per i Comuni sotto ai 5000 abitanti (percentuale di differenziata raccolta: 79,7%).
L’evento è stato organizzato da Legambiente con il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).
“È un premio che va a tutti i cittadini e le cittadine – ha detto la Sindaca Paola Negro – che giorno dopo giorno faticano e collaborano per mantenere l’impegno di una raccolta differenziata civile e rispettosa dell’ambiente che ci circonda. Ringrazio tutti di cuore”.