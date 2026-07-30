Riqualificazione e impermeabilizzazione di piazza Piccapietra: accordo siglato tra Comune e Autopark

Genova. Piazza Piccapietra si prepara ad un nuovo intervento di manutenzione straordinaria destinato pensato per risolvere in via definitiva i problemi di infiltrazione d’acqua che negli ultimi anni hanno interessato l’autorimessa sottostante. E’ stato infatti formalizzato in queste ore lo schema di accordo tra pubblica amministrazione e società Autopark Piccapietra S.p.A. per la divisione degli oneri finanziari necessari per l’intervento.

La vicenda affonda le sue radici nella convenzione del 2006, con la quale la società aveva acquistato dal Comune il diritto di superficie di 90anni sull’autorimessa interrata. L’accordo originario stabiliva chiaramente la ripartizione dei compiti in caso di manutenzioni straordinarie: gli interventi sul manto impermeabile sarebbero stati a carico del gestore del parcheggio, mentre le operazioni relative alla rimozione e al successivo ripristino della pavimentazione superficiale e degli arredi urbani avrebbero gravato sulle casse comunali.

Il nodo è venuto al pettine nell’autunno del 2022, a seguito della comparsa di evidenti infiltrazioni nella struttura interrata, causate dal graduale ammaloramento degli strati isolanti e della pavimentazione nella porzione meridionale della piazza e lungo le gradinate di collegamento con largo delle Fucine. Dopo una fase di confronto tecnico e un contenzioso legale avviato nel 2024 per accertare lo stato dei luoghi, oggi si è arrivati all’accordo.

Il progetto di risanamento prevede una serie di interventi coordinati che spaziano dalla posa del nuovo doppio strato di guaina alla totale rimozione e ricollocazione delle lastre in granito della pavimentazione pedonale. Verranno inoltre completamente ristrutturate le due scalinate sul lato sud, con lo smontaggio, il recupero e la posa a colla di pedate e alzate, unitamente al ripristino delle parti in calcestruzzo armato danneggiate dall’umidità all’interno dell’intercapedine. Per quanto riguarda il costo a carico del Comune di Genova, l’ammontare dell’intervento cuberà 115mila euro.