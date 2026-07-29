Piazza Manzoni, 25enne cade nel Bisagno da cinque metri d’altezza: non è grave

Genova. Allarme nel tardo pomeriggio a Genova per una 25enne caduta nel greto del torrente Bisagno all’altezza di piazza Manzoni.

È successo intorno alle 19. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Squadra Emergenza, l’automedica del 118, i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri.

All’inizio sembrava che la giovane fosse incosciente, poi le sue condizioni sono risultate meno gravi del previsto nonostante il volo da un’altezza di circa cinque metri.

La 25enne, recuperata con l’aiuto dei vigili del fuoco, ha riportato solo alcune escoriazioni, ma era molto agitata. Visitata sul posto e stabilizzata, è stata accompagnata in codice giallo all’ospedale Galliera.

Ancora da capire la dinamica dell’accaduto. Non è chiaro se sia stato un incidente, un gesto volontario o se fossero coinvolte altre persone.