Piaggio Baykar, nuova iniezione di liquidità. Sindacati: “Impossibile la produzione dei droni”

Villanova d’Albenga. Entro la fine dell’anno liquidità pari a 118 milioni di euro (a fronte dei 65 inizialmente previsti). E’ quanto annunciato dai vertici di Piaggio Baykar durante l’incontro odierno con le organizzazioni sindacali che si è svolto presso presso l’Unione Industriali di Savona, alla presenza del nuovo amministratore delegato dell’azienda aeronautica.

Al centro del confronto il nuovo piano industriale, sul quale i sindacati di categoria hanno chiesto chiarimenti.

“Ad oggi, Piaggio è un’azienda che purtroppo brucia cassa e l’aumento di liquidità, se da un lato questo denota la serietà dell’azionista, che non si è tirato indietro di fronte a un impegno economico maggiore, dall’altro si fanno sentire pesantemente gli effetti della precedente gestione. Emergono infatti forti criticità nell’approvvigionamento dei componenti, causate da problematiche nei rapporti con i fornitori, oltre a un problema di efficienza strutturale” dichiarano Antonio Apa, coordinatore Uilm Liguria e Claudio Cabras, segretario responsabile del settore .

“Inoltre, su domanda puntuale della Uilm, sono stati chiesti chiarimenti in merito alla promessa di Baykar di poter realizzare il drone Akinci. Ad oggi, tale scenario pare impossibile da concretizzare, in quanto si potrebbe assemblare ma non vi sarebbe la possibilità di effettuare i test necessari su questi velivoli”.

“Per quanto riguarda lo stabilimento di Genova, dopo mesi di segnalazioni e a seguito della formale richiesta di incontro inoltrata il 17 aprile scorso dalle organizzazioni sindacali genovesi, oggi è stato finalmente affrontato l’argomento. Purtroppo, però, al tema non è stato concesso lo spazio e l’approfondimento che avevamo richiesto” aggiungono i due esponenti sindacali.

“L’incontro non soddisfa le nostre richieste: non sono state fornite motivazioni valide che giustifichino la scelta di effettuare le trasformazioni nello stabilimento di Villanova d’Albenga (VDA) anziché a Genova, in netta controtendenza rispetto a quanto si è sempre fatto in passato. Su questo specifico argomento, le segreterie sindacali comunicano che è già stato fissato un nuovo incontro presso lo stabilimento di Genova per il prossimo 7 luglio, appuntamento in cui pretenderemo le risposte necessarie”.

“Circa un mese fa avevamo richiesto unitariamente un incontro al Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) in merito alla vertenza Piaggio. Alla luce di quanto emerso oggi e l’impossibilità della produzione del drone Akinci riteniamo che la convocazione presso il Ministero sia ancora più urgente, indifferibile e fondamentale” concludono.