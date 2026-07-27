Peste Suina, epidemia a Cengio con dodici nuovi casi: altri due a Varazze

In Liguria. sono state riscontrate quindici nuove positività sui cinghiali in merito al virus della peste suina: una nella provincia genovese, a Genova (308 in totale); quattordici in provincia di Savona, dodici a Cengio (14) e due a Varazze (42).
Il totale in regione sale a 1.371 casi.
In Piemonte non sono state osservate nuove positività sui cinghiali (il totale rimane stabile a 823 positivi).
Il totale dei positivi sui cinghiali sale a 2.194 casi.
Stabili a 10 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.
Il numero dei comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana è fermo a quota 205.