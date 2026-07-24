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Perde il controllo della moto e cade, ferito un 18enne: ricoverato al San Martino

L'episodio avvenuto questa mattina a Lavagna. Sul posto anche i carabinieri che hanno fatto i rilievi del caso

ambulanza 112

Lavagna. Grave incidente questa mattina alle 5.55 in via Fieschi a Lavagna. Un ragazzo di 18 anni alla guida di una moto avrebbe perso il controllo del mezzo riportando un trauma cranico. Con il medico del 118 sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Lavagna.

Il giovane, in codice rosso, è stato traferito al pronto soccorso del policlinico San Martino. Presenti i carabinieri della Compagnia di Sestri Levante per ricostruire dinamica, motivi, ed accertare eventuali responsabilità.

E nella notte si è verificata anche un’aggressione avvenuta alle 00.36 in via Ravaschieri a Chiavari. Vittima un 45enne che ha riportato traumi agli arti. Soccorso dai militi della Croce Verde Chiavarese è stato trasportato al pronto soccorso di Lavagna. Del caso si occupano i carabinieri.

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