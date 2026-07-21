Perché il noleggio a lungo termine si rafforza come alternativa all’acquisto dell’auto?

L’idea che per guidare un’auto sia necessario comprarla sta perdendo terreno. In Italia il noleggio a lungo termine ha superato 1,1 milioni di contratti nel 2025, con una crescita del 16,1% rispetto al 2024; nello stesso anno i contratti sottoscritti dai privati sono arrivati a 156.685, in aumento del 19,1%. Non si tratta di un picco occasionale: è il segnale di una trasformazione concreta nelle abitudini di mobilità, dove per molte persone conta sempre di più avere un costo mensile prevedibile e ridurre l’esposizione a svalutazione, spese impreviste e incertezze sul valore futuro dell’auto.

Una crescita che ha basi reali, non una moda passeggera!

Il primo dato da guardare è la continuità del trend. Nel 2024 i contratti di noleggio a lungo termine per autovetture e fuoristrada erano già saliti a 949.162, con un balzo del 33,6% sull’anno precedente; nel 2025 il mercato ha fatto un altro passo avanti, superando quota 1,1 milioni. Nelle rilevazioni UNRAE si parla di contratti di durata superiore a 30 giorni, quindi non del classico noleggio breve da vacanza o da weekend, ma di una formula che viene sempre più usata come alternativa stabile all’auto di proprietà.

Anche il rapporto ANIASA conferma che il fenomeno ha ormai dimensioni strutturali. A fine 2024 la clientela del lungo termine aveva raggiunto 268.000 soggetti, di cui 170.000 privati, mentre la flotta circolante aveva superato 1.287.527 veicoli, in crescita del 5,8% sul 2023. Il dato è interessante perché racconta due cose insieme: da una parte il noleggio cresce in volumi, dall’altra si allarga oltre il perimetro storico delle aziende, diventando più visibile anche al pubblico consumer. Quando una formula entra in modo stabile nelle scelte delle famiglie, smette di essere una nicchia.

UNRAE rileva inoltre che nel 2025 il canale del noleggio a lungo termine ha rappresentato il 22,6% delle immatricolazioni di autovetture e fuoristrada, con 307.900 immatricolazioni. È un peso rilevante in un mercato auto che resta complesso e che continua a cercare formule capaci di distribuire meglio costi e rischi nel tempo.

Perché l’acquisto oggi appare più impegnativo?

Una parte della risposta sta nei costi, ma non solo. Il Book UNRAE 2025 segnala che il prezzo medio delle auto nuove è aumentato dell’1,4%, mentre il fatturato del nuovo è rimasto sostanzialmente stabile. In parallelo, IVASS certifica che nel terzo trimestre 2025 il prezzo medio della garanzia r.c. auto è stato di 437 euro, con un aumento annuo del 5,0% in termini nominali. Per chi compra, dunque, il problema non è soltanto il prezzo iniziale: è l’insieme delle spese successive, che oggi risulta più difficile da stimare con serenità. L’auto resta necessaria, ma possederla costa più attenzione e più margine economico.

C’è poi un altro indicatore che aiuta a leggere il contesto: l’età del parco circolante italiano. Secondo ACI, nel 2024 l’età mediana delle autovetture ha raggiunto 13 anni, in aumento rispetto al 2023. Questo significa che molte famiglie continuano a tenere l’auto più a lungo, spesso perché sostituirla richiede un esborso iniziale elevato o perché il mercato viene percepito come incerto. Più cresce l’età delle auto in circolazione, più è evidente che l’acquisto non è una decisione leggera. (Dati Infomobility ACI)

Il rafforzamento del noleggio nasce proprio qui: nella possibilità di usare un veicolo senza immobilizzare capitale come avviene con l’acquisto, e senza dover affrontare direttamente il tema della rivendita tra alcuni anni. Non vuol dire che il noleggio “convenga sempre”, perché la convenienza dipende dal profilo di utilizzo, dai chilometri, dalla durata e dalle condizioni contrattuali; vuol dire però che per una quota crescente di automobilisti il trade-off tra possesso e utilizzo si è spostato in modo netto.

Che cosa acquista davvero chi sceglie il noleggio a lungo termine?

Qui serve chiarezza, perché molte ambiguità nascono proprio dal linguaggio. Con il noleggio a lungo termine non si compra il veicolo e non si sottoscrive un leasing o un finanziamento travestito. Si paga invece un canone mensile per usare l’auto per un periodo pluriennale, con una combinazione di durata, chilometraggio e servizi fissata dal contratto. Il canone comprende in genere coperture assicurative, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale e spese di immatricolazione; restano invece normalmente fuori voci come bollo, carburante, multe e parcheggi, mentre servizi come auto sostitutiva e pneumatici possono essere opzionali.

L’errore più comune è fermarsi alla cifra mensile senza leggere il resto. Per capire bene un’offerta, conviene guardare almeno questi punti:

Anticipo , che è una quota iniziale facoltativa e non una cauzione;

, che è una quota iniziale facoltativa e non una cauzione; Durata e chilometri inclusi , che determinano buona parte dell’equilibrio economico del contratto;

, che determinano buona parte dell’equilibrio economico del contratto; Coperture e franchigie , perché “assicurazione inclusa” non basta a spiegare tutto;

, perché “assicurazione inclusa” non basta a spiegare tutto; Condizioni di fine contratto, con attenzione a usura, chilometri eccedenti ed eventuali costi aggiuntivi.

Anche la documentazione richiesta racconta bene la natura del prodotto. Per i privati, le informazioni pubblicate sul sito ufficiale di riferimento indicano normalmente documento d’identità, codice fiscale, patente valida, prova di reddito e IBAN; una pagina dedicata ai requisiti ricorda inoltre che il provider valuta la stabilità economica del richiedente. In altre parole, l’approvazione non è automatica e la pratica dipende da verifiche effettive, come accade in ogni servizio che prevede un impegno economico pluriennale.

Perché piace sempre di più anche ai privati?

La crescita del segmento privati non nasce per caso. UNRAE segnala che nel 2025 i privati hanno rappresentato il 14,2% dei contratti di NLT, contro il 13,9% del 2024, e che la loro crescita è stata più rapida del mercato complessivo. ANIASA, da parte sua, osserva che il noleggio nel segmento privati è una leva di sviluppo futura, favorita da una cultura della mobilità più orientata all’uso che al possesso e da una percezione del noleggio come formula a basso rischio per accedere a veicoli elettrificati.

Questo punto è decisivo. Molti automobilisti sono interessati a motorizzazioni ibride o elettrificate, ma non vogliono affrontare da soli l’incognita della rivendita o il dubbio di scegliere oggi una tecnologia che tra quattro o cinque anni potrebbe non essere più la più adatta alle proprie esigenze. Nel 2025 UNRAE ha registrato nel NLT una forte crescita delle auto ricaricabili, con +51,8% per le plug-in e +51,6% per le elettriche pure. Per chi è in fase di transizione, il noleggio diventa così una forma di accesso più prudente alla novità tecnologica. Non elimina ogni rischio, ma riduce il rischio di scelta sul lungo periodo.

In questo passaggio hanno un ruolo anche i servizi digitali che rendono il prodotto più leggibile. Yoyomove si presenta come una piattaforma che accompagna l’utente nella scelta tra diverse soluzioni di noleggio a lungo termine proposte dai provider partner, aiutandolo a valutare con maggiore chiarezza elementi come durata, chilometraggio, anticipo e servizi inclusi. Chi sta prendendo in considerazione formule di NLT privati può così orientarsi con maggiore consapevolezza sul sito di yoyomove.com tra proposte costruite su esigenze di utilizzo differenti, senza fermarsi soltanto al canone mensile.

Dove il noleggio è forte e dove l’acquisto continua ad avere senso?

Il noleggio a lungo termine si rafforza soprattutto per chi vuole costi più leggibili, preferisce cambiare auto ogni pochi anni, non desidera immobilizzare una somma importante all’inizio e attribuisce valore ai servizi di gestione inclusi nel contratto. Ha senso anche per chi percorre chilometraggi abbastanza prevedibili e vuole ridurre l’incertezza legata alla svalutazione del veicolo. In questi casi il punto non è diventare proprietari, ma sapere in modo abbastanza preciso che cosa si sta pagando e per quanto tempo.

L’acquisto, però, non sparisce e continua ad avere una logica chiara in molti casi: per chi tiene l’auto molto a lungo, percorre pochi chilometri, vuole totale libertà sul bene e accetta di gestire in proprio manutenzione, rivendita e variabilità dei costi. È proprio questo il punto più utile per il lettore: non esiste una formula universalmente migliore, esistono bisogni diversi. Il motivo per cui il noleggio si sta rafforzando è che oggi risponde meglio di prima a una domanda precisa del mercato: usare l’auto senza portarsi sulle spalle tutto il rischio economico del possesso.