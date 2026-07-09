Pegli, 1500 pazienti senza un medico di base. Bruzzone: “Rafforzare la medicina territoriale”

Genova. “La situazione dei circa 1500 cittadini di Pegli che oggi sono privi di un medico di medicina generale rappresenta una criticità che richiede la massima attenzione da parte di tutte le istituzioni”. Lo dichiara il capogruppo della lista civica Silvia Salis sindaca Filippo Bruzzone, intervenuto in consiglio comunale con un’interrogazione alla giunta dedicata alla carenza di medici di famiglia nel quartiere di Pegli.

“Per troppo tempo chi ha avuto responsabilità di governo regionale ha ignorato le difficoltà nell’accesso ai servizi sanitari, soprattutto per le aree interne della Liguria. Oggi questa criticità interessa anche quartieri popolosi della nostra città e ci impone una riflessione sul futuro della medicina territoriale”. Bruzzone ha ricordato come la riorganizzazione dei servizi sanitari di prossimità rappresenti una sfida decisiva.

“Le Case di Comunità e i servizi sanitari aggregati possono essere strumenti fondamentali, purché resi accessibili e con dei servizi adeguati – continua – per questo è importante accompagnarne lo sviluppo affinché possano essere pienamente operativi e offrire ai cittadini risposte sempre più efficaci, soprattutto nei territori che oggi vivono una carenza di medici di medicina generale. Pur nella consapevolezza che l’organizzazione della medicina generale non rientri nelle competenze dirette del Comune, Bruzzone ha sottolineato l’importanza della collaborazione istituzionale.

“Il diritto alla salute è un obiettivo comune. Tutti i soggetti coinvolti devono continuare a lavorare insieme affinché situazioni come quella di Pegli trovino una soluzione nel più breve tempo possibile. Quando parliamo di servizi essenziali, ciò che conta è dare risposte concrete ai cittadini – conclude – continueremo a seguire con attenzione questa vicenda, con spirito costruttivo: ok al momento il servizio aggregato come soluzione ponte, ma garantire un medico di famiglia significa garantire un presidio fondamentale di prossimità e di tutela della salute”.