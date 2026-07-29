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Da sapere

Pegli, chiuso un tratto di via Diciotto Fanciulli per lo smontaggio del ponteggio sul voltino

Dalle ore 7.00 di giovedì 30 luglio fino alle ore 19.00 di venerdì 31 luglio

Generico luglio 2026

Genova. A Pegli, dalle ore 7.00 di domani, giovedì 30 luglio e fino alle ore 19.00 di venerdì 31 luglio, il tratto di via XVIII Fanciulli compreso tra i civici 4 e 7 rossi, sarà interdetto al transito veicolare e pedonale.

L’interdizione è funzionale a consentire l’esecuzione dei lavori di smontaggio del ponteggio allestito sul “voltino”, oggetto di un intervento di restauro conservativo.

Pertanto, all’intersezione tra via Beato Martino da Pegli e via XVIII Fanciulli, i veicoli provenienti da via Martiri della Libertà avranno l’obbligo di proseguire diritto, così come i pedoni provenienti da via Martiri della Libertà, via Pavia e via Garelli.

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