Pegli, chiuso un tratto di via Diciotto Fanciulli per lo smontaggio del ponteggio sul voltino

Genova. A Pegli, dalle ore 7.00 di domani, giovedì 30 luglio e fino alle ore 19.00 di venerdì 31 luglio, il tratto di via XVIII Fanciulli compreso tra i civici 4 e 7 rossi, sarà interdetto al transito veicolare e pedonale.

L’interdizione è funzionale a consentire l’esecuzione dei lavori di smontaggio del ponteggio allestito sul “voltino”, oggetto di un intervento di restauro conservativo.

Pertanto, all’intersezione tra via Beato Martino da Pegli e via XVIII Fanciulli, i veicoli provenienti da via Martiri della Libertà avranno l’obbligo di proseguire diritto, così come i pedoni provenienti da via Martiri della Libertà, via Pavia e via Garelli.