Patto di collaborazione Rina-Municipio Centro Est per pulizia e sfalci, si parte da Carignano

Genova. Un patto di collaborazione tra il Municipio I Centro Est e Rina per la valorizzazione di alcune aree verdi del territorio municipale, legata a sfalci, pulizia e piccola manutenzione.

L’accordo, siglato oggi alla presenza dell’assessore ai Rapporti con i Municipi Davide Patrone, è stato reso possibile grazie al coinvolgimento attivo dell’Uss Collocamento Mirato di Regione Liguria, e consentirà la stipula di una convenzione tra Rina e Il Rastrello Cooperativa sociale per l’inclusione lavorativa di soggetti fragili.

L’intesa rientra pienamente tra gli strumenti di amministrazione condivisa previsti per la gestione dei beni comuni, permettendo all’azienda privata di affiancare l’amministrazione locale nella cura del territorio e nella promozione di percorsi di inserimento sociale.

“Questo accordo conferma l’importanza di una reale collaborazione tra istituzioni, realtà aziendali e terzo settore per rispondere ai bisogni del territorio – commenta l’assessore Davide Patrone – Non si tratta soltanto di interventi concreti per la manutenzione e la cura del verde urbano nel Municipio Centro Est, ma anche di un progetto dal profondo impatto sociale. Grazie all’impegno di Rina e al coinvolgimento della cooperativa Il Rastrello, unito al supporto fondamentale di Regione Liguria, diamo nuova vita ai nostri spazi pubblici attraverso l’inclusione lavorativa di persone fragili. È la dimostrazione che prendersi cura dell’ambiente significa, prima di tutto, prendersi cura delle persone”.

“Quando abbiamo ricevuto la proposta da Rina, abbiamo individuato nel Poggio della Giovine Italia il luogo ideale per l’inserimento di un lavoratore fragile, tramite cooperativa, dedicato alle manutenzioni – spiega Simona Cosso, presidente del Municipio I Centro Est – Questo splendido belvedere di 1.500 metri quadri a Carignano è strategico ma complesso da gestire: gli sfalci periodici del Municipio, infatti, faticano a reggere il passo con la rapida ricrescita della vegetazione dovuta al clima. Con una presenza costante garantiremo finalmente una manutenzione ordinaria e continuativa. Inoltre, grazie alla collaborazione con il Civ di Carignano, questo lavoratore sarà pienamente integrato nel tessuto sociale, diventando una figura accolta e riconosciuta dal quartiere. Un progetto che unisce la cura del verde a un grande valore di inclusione e presidio del territorio”.

“In RINA crediamo che la crescita di un’impresa passi anche dalla capacità di generare valore per le comunità in cui opera – aggiunge Emanuela Vignolo, MED & Africa Executive Human Resources Director di RINA – Con questa importante iniziativa vogliamo contribuire sempre più alla cura del territorio, affiancando a un intervento di riqualificazione del verde un progetto di inclusione lavorativa che mette al centro le persone e promuove opportunità concrete di integrazione e partecipazione. La collaborazione con il Municipio Centro Est e Il Rastrello Cooperativa sociale, resa possibile anche grazie al supporto di Regione Liguria, dimostra come il dialogo tra pubblico, privato e terzo settore possa tradursi in azioni capaci di produrre benefici duraturi per la collettività».