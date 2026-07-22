Genova. Un pastore belga malinois di appena sei mesi, trovato in evidente stato di malnutrizione e abbandonato nel centro cittadino, è stato salvato grazie all’intervento della Polizia Locale e della Croce Gialla genovese.

Il cane è stato sottoposto a sequestro e affidato all’Unità Cinofila della Polizia Locale, mentre le indagini, in collaborazione con i servizi veterinari di Asl 3, hanno consentito di individuare il presunto responsabile dell’abbandono.

I fatti risalgono al 12 luglio scorso, quando il cane è stato accompagnato in una struttura veterinaria dopo una richiesta di soccorso. Dopo essere stato affidato temporaneamente a una persona presente sul posto, l’uomo che lo aveva accompagnato si è allontanato senza tornare, facendo scattare la segnalazione ai servizi competenti.

Gli agenti della Polizia Locale hanno quindi avviato un’approfondita attività investigativa acquisendo testimonianze, documentazione sanitaria, dati telefonici e verificando la posizione del microchip dell’animale. Gli accertamenti, svolti in collaborazione con i servizi veterinari, hanno consentito di ricostruire la rete di affidamenti e i contatti tra le persone coinvolte. Determinante si è rivelata anche l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, con cui sono stati ricostruiti gli spostamenti effettuati prima dell’intervento dei soccorsi.

Le condizioni del cane hanno immediatamente destato preoccupazione. Considerate le modalità dell’abbandono e le condizioni di malnutrizione riscontrate dai veterinari, la Polizia Locale ha richiesto e ottenuto il sequestro dell’animale.

Il malinois è stato quindi affidato all’Unità Cinofila, dove viene attualmente accudito e seguito da personale specializzato, in un contesto idoneo a garantirne il benessere e il recupero.

Le indagini proseguono per l’accertamento delle responsabilità nell’ambito dell’ipotesi di reato prevista dall’articolo 727 del Codice Penale, e cioè l’abbandono di animale.

“La tutela degli animali è un indice del livello di civiltà di una comunità. Di fronte a un cane lasciato in uno stato di grave malnutrizione e abbandono non possiamo voltarci dall’altra parte. La Polizia Locale è intervenuta immediatamente, ha messo in salvo l’animale e ha svolto un’attività investigativa che ha consentito di individuare un presunto responsabile. Ringrazio gli agenti, i servizi veterinari di ASL3, la Croce Gialla e tutti coloro che hanno collaborato. A Genova chi maltratta o abbandona un animale deve sapere che troverà istituzioni attente, capaci di intervenire e di accertare le responsabilità nel pieno rispetto delle garanzie di legge”, ha detto l’assessora alla Sicurezza urbana e Polizia Locale, Arianna Viscogliosi.