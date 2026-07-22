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Evento

Pastasciutta antifascista, la quinta edizione il 24 luglio a Pontedecimo

L'appuntamento ricorda i fatti del 25 luglio 1943, quando la famiglia Cervi festeggiò la caduta del regime di Mussolini offrendo pastasciutta a tutto il paese di Campegine

pastasciutta antifascista

Genova. Venerdì 24 luglio 2026 alle ore 19.30 alla Fratellanza di Pontedecimo in via Isocorte 13 torna la Pastasciutta Antifascista giunta alla sua quinta edizione.

L’iniziativa è promossa da Cgil Genova, Anpi Genova, La Fratellanza di Pontedecimo.

L’appuntamento ricorda i fatti del 25 luglio 1943, quando la famiglia Cervi, contadini antifascisti emiliani, festeggiò la caduta del regime di Mussolini, offrendo pastasciutta a tutto il paese di Campegine. Un gesto tanto semplice quanto potente che purtroppo di lì a qualche mese portò all’epilogo tragico dell’uccisione dei sette fratelli Cervi fucilati dai fascisti.

Venerdì 25 luglio per ricordare quella giornata di festa diventata negli anni simbolo di libertà e democrazia interverranno dal palco Michele Versace, presidente del Municipio V Valpolcevera, Clelia Cecchin consigliera de La Fratellanza, Federico Pezzoli responsabile Cgil per la Val Polcevera e Massimo Bisca, presidente Anpi Genova.

Dalle ore 19,30 apertura stand gastronomico e dalle 20 spazio alla musica con il live dei Nero Fluo che proporranno brani italiani e internazionali in chiave rock.

Ingresso libero e pastasciutta offerta a tutte e tutti.

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