Pastasciutta antifascista, la quinta edizione il 24 luglio a Pontedecimo

Genova. Venerdì 24 luglio 2026 alle ore 19.30 alla Fratellanza di Pontedecimo in via Isocorte 13 torna la Pastasciutta Antifascista giunta alla sua quinta edizione.
L’iniziativa è promossa da Cgil Genova, Anpi Genova, La Fratellanza di Pontedecimo.
L’appuntamento ricorda i fatti del 25 luglio 1943, quando la famiglia Cervi, contadini antifascisti emiliani, festeggiò la caduta del regime di Mussolini, offrendo pastasciutta a tutto il paese di Campegine. Un gesto tanto semplice quanto potente che purtroppo di lì a qualche mese portò all’epilogo tragico dell’uccisione dei sette fratelli Cervi fucilati dai fascisti.
Venerdì 25 luglio per ricordare quella giornata di festa diventata negli anni simbolo di libertà e democrazia interverranno dal palco Michele Versace, presidente del Municipio V Valpolcevera, Clelia Cecchin consigliera de La Fratellanza, Federico Pezzoli responsabile Cgil per la Val Polcevera e Massimo Bisca, presidente Anpi Genova.
Dalle ore 19,30 apertura stand gastronomico e dalle 20 spazio alla musica con il live dei Nero Fluo che proporranno brani italiani e internazionali in chiave rock.
Ingresso libero e pastasciutta offerta a tutte e tutti.