Passeggiata di Voltri, 2 milioni per messa in sicurezza e accessibilità dei primi 100 metri

Genova. Un investimento di quasi 2,2 milioni di euro per riqualificare e rendere più sicura la passeggiata di Voltri. Su proposta dell’assessore a Lavori pubblici, Manutenzioni e Opere strategiche e infrastrutturali Massimo Ferrante, la giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica del primo lotto funzionale della riqualificazione della passeggiata a mare intitolata a Roberto Bruzzone.

L’intervento, del valore complessivo di 2.189.717,41 euro, sarà interamente finanziato dal Programma nazionale “PON Metro Plus 2021-2027”. Il quadro economico prevede 1.189.717,41 euro per la riqualificazione della passeggiata e 1 milione di euro per l’intervento per la realizzazione del percorso ciclabile. Le opere sono inserite nel Programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028 e nell’elenco annuale 2026.

Il progetto riguarda i primi 110 metri della passeggiata a partire da levante, un tratto ancora parzialmente non percorribile a causa dei danni provocati dalla mareggiata del novembre 2023.

La struttura, realizzata tra il 2005 e il 2008, si sviluppa per oltre 500 metri tra il tessuto urbano e la spiaggia ed è stata danneggiata nel corso degli anni da diversi eventi meteomarini, tra cui le mareggiate dell’ottobre 2018 e del novembre 2023.

“La passeggiata Roberto Bruzzone è parte dell’identità di Voltri e della vita di chi abita il quartiere, oltre a essere un luogo frequentato da tanti genovesi e turisti – dichiara la sindaca di Genova Silvia Salis – con l’approvazione del primo lotto avviamo un intervento necessario per renderla più sicura, accessibile e capace di resistere alla forza del mare. Genova fa i conti con una fragilità che va dai monti alla costa e la protezione del territorio deve interessare anche gli spazi pubblici maggiormente esposti agli eventi naturali. Servono programmazione e risorse per intervenire non solo nelle emergenze, ma anche per prevenire nuovi rischi. Abbiamo seguito da vicino questo percorso anche attraverso il sopralluogo effettuato a Voltri: il progetto è stato poi rivisto anche attraverso il confronto con il Municipio e i cittadini, cercando un equilibrio tra la protezione della passeggiata, la salvaguardia dell’arenile e il rispetto del paesaggio. È un esempio del modo in cui stiamo lavorando e della nostra idea di partecipazione: ascoltare i territori e trasformare le priorità emerse in interventi capaci di durare nel tempo”.

“Con l’approvazione del primo lotto compiamo un passo concreto verso la riqualificazione di una delle infrastrutture più importanti per la comunità voltrese ma anche di tutta la città – aggiunge l’assessore a Lavori pubblici, Manutenzioni ed Opere strategiche e infrastrutturali Massimo Ferrante – la riqualificazione della passeggiata di Voltri rappresenta un intervento importante non soltanto per il ripristino e la protezione di una struttura che ha subito negli anni gli effetti sempre più intensi delle mareggiate, ma anche per la qualità complessiva dello spazio pubblico e della vita quotidiana del quartiere. La passeggiata deve tornare a essere pienamente fruibile e, allo stesso tempo, deve essere messa nelle condizioni di resistere meglio agli eventi meteomarini che negli ultimi anni hanno provocato danni rilevanti. Il progetto è stato rivisto attraverso un confronto con il territorio per trovare un equilibrio tra protezione, accessibilità, tutela del paesaggio e salvaguardia dell’arenile. Ora procediamo con un intervento finanziato da risorse europee già disponibili, con l’obiettivo di restituire ai cittadini un percorso più sicuro, accessibile e duraturo”.

Sono previste opere di protezione della passeggiata dall’azione del moto ondoso, attraverso la realizzazione di una scogliera in massi adiacente alla struttura e con base sulla spiaggia, oltre alla riqualificazione del percorso. Il progetto è stato rivisto anche a seguito del confronto avviato dall’amministrazione comunale con il municipio Ponente e i cittadini, con l’obiettivo di ridurne l’impatto visivo e contenere la sottrazione di spazi all’arenile.

La riqualificazione, inoltre, punta a migliorare l’accessibilità del collegamento tra piazza Gaggero, dove si trovano la sede del municipio e gli uffici postali, e piazza Odicini sulla quale affacciano i giardini pubblici, il Teatro del Ponente, la biblioteca civica Benzi e la Casa della Comunità Asl 3.

Il progetto proseguirà ora con il perfezionamento degli atti necessari alla realizzazione dell’intervento, nel rispetto delle tempistiche previste dal Programma nazionale Metro Plus e delle prescrizioni ambientali.