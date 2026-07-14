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Alle 21

Ondata di caldo, fino a metà settembre parchi e giardini pubblici chiudono alle 21

Confermata dal Comune di Genova per il secondo anno, la proroga dell'orario di chiusura

Parco dell'Acquasola, riaperta la passeggiata di levante con una nuova pavimentazione
Genova. Fino al 15 settembre, a causa del persistere del caldo, la chiusura di alcuni parchi e giardini è stata posticipata alle 21, dal lunedì alla domenica.
«In un periodo caratterizzato da temperature elevate e ondate di calore sempre più frequenti – dichiara l‘assessora al Verde urbano, Francesca Coppola – garantire ai cittadini la possibilità di vivere più a lungo parchi e giardini rappresenta un’azione concreta di attenzione verso la popolazione. Gli spazi verdi sono luoghi preziosi di benessere, socialità e ristoro, soprattutto per anziani, famiglie con bambini e persone più fragili. Posticipare l’orario di chiusura significa offrire a tutti un’opportunità in più per trascorrere le ore serali in ambienti più freschi, sicuri e accessibili. È una misura semplice ma importante, che ripetiamo per il secondo anno consecutivo e che valorizza il nostro patrimonio verde, rispondendo a un’esigenza reale dei cittadini nei mesi più caldi».
I parchi e giardini coinvolti sono i seguenti:
  • Municipio 1 – Parco Acquasola, Parco di Villa Croce, Villa Gruber e Villa Piaggio
  • Municipio 2 – Giardini Pavanello
  • Municipio 4 – Giardini Casazza “Mirto” e Giardini Di Tomaso
  • Municipio 5 – Villa Rosa, Giardini di Via Teglia/Eurospin
  • Municipio 6 – Giardini Melis
  • Municipio 7 – Villa Doria
  • Municipio 9 – Parchi di Nervi (Serra-Gropallo-Grimaldi)
L’estensione dell’orario potrà essere prorogata in base alle condizioni meteo.
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