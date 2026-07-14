Ondata di caldo, fino a metà settembre parchi e giardini pubblici chiudono alle 21

Genova. Fino al 15 settembre, a causa del persistere del caldo, la chiusura di alcuni parchi e giardini è stata posticipata alle 21, dal lunedì alla domenica.

«In un periodo caratterizzato da temperature elevate e ondate di calore sempre più frequenti – dichiara l‘assessora al Verde urbano, Francesca Coppola – garantire ai cittadini la possibilità di vivere più a lungo parchi e giardini rappresenta un’azione concreta di attenzione verso la popolazione. Gli spazi verdi sono luoghi preziosi di benessere, socialità e ristoro, soprattutto per anziani, famiglie con bambini e persone più fragili. Posticipare l’orario di chiusura significa offrire a tutti un’opportunità in più per trascorrere le ore serali in ambienti più freschi, sicuri e accessibili. È una misura semplice ma importante, che ripetiamo per il secondo anno consecutivo e che valorizza il nostro patrimonio verde, rispondendo a un’esigenza reale dei cittadini nei mesi più caldi».

I parchi e giardini coinvolti sono i seguenti:

Municipio 1 – Parco Acquasola, Parco di Villa Croce, Villa Gruber e Villa Piaggio

Municipio 2 – Giardini Pavanello

Municipio 4 – Giardini Casazza “Mirto” e Giardini Di Tomaso

Municipio 5 – Villa Rosa, Giardini di Via Teglia/Eurospin

Municipio 6 – Giardini Melis

Municipio 7 – Villa Doria

Municipio 9 – Parchi di Nervi (Serra-Gropallo-Grimaldi)

L’estensione dell’orario potrà essere prorogata in base alle condizioni meteo.