Pallanuoto, tre giocatrici del Rapallo con la Nazionale Under 20

Rapallo. Il Rapallo Pallanuoto si tinge ancora una volta d’azzurro e lo fa per ben tre volte. Lara Bianco, Bianca Rosta e il neo acquisto gialloblù Ginevra Aprea sono state convocate nella Nazionale italiana femminile Under 20.

Le tre giocatrici fanno parte del gruppo guidato dal tecnico Giacomo Grassi, impegnato prima nella Pythia Cup, torneo internazionale in programma a Itea, in Grecia, dal 26 al 30 luglio, e successivamente negli European Aquatics Championship, che si disputeranno a Oeiras, in Portogallo, dal 30 luglio all’8 agosto.

Una convocazione che rappresenta un motivo di grande soddisfazione per tutta la società e premia il percorso di crescita di Lara Bianco e Bianca Rosta, due atlete cresciute nel vivaio del Rapallo Pallanuoto e già protagoniste con i colori gialloblù.

Al gruppo si aggiunge Ginevra Aprea, classe 2007 e nuovo innesto del Rapallo per la stagione 2026/2027. Un’importante esperienza internazionale per la giovane esterna, pronta a iniziare la sua nuova avventura in Liguria al termine degli impegni con la Nazionale.

“La presenza di tre giocatrici nella selezione azzurra Under 20 conferma la qualità del lavoro portato avanti dal Rapallo Pallanuoto e l’attenzione dedicata alla formazione e alla valorizzazione delle giovani atlete – dichiarano i dirigenti gialloblù -. A Lara, Bianca, Ginevra e a tutta la Nazionale italiana va il più grande in bocca al lupo da parte della società”.